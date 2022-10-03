ЕС сократил потребление российского газа с 40% до 9% — Finance.ua

ЕС сократил потребление российского газа с 40% до 9% Сегодня 20:40 — Энергетика

ЕС сократил потребление российского газа с 40% до 9%

Европейский Союз после вторжения россии в Украину резко сократил потребление российского газа, поскольку там поняли, что рф не является надежным поставщиком.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина.

«Когда вторжение началось, 40% природного газа в ЕС поступало из россии. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу. ЕС понял, согласился наконец, что рф — это ненадежный поставщик», — сказал дипломат.

Он добавил, что в настоящее время ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.

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Напомним, 27 сентября появились сообщения о трех утечках на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — двух на первом и одной — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании и совпал с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», который позволяет поставлять из Норвегии в Польшу через территорию Дании до 10 млрд кубометров газа в год.

Союзники по НАТО заявили, что инциденты на газопроводах «Северный поток» могут являться следствием актов опасного саботажа.

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Укрінформ По материалам:

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