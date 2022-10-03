Польша начала получать норвежский газ через новый трубопровод — Finance.ua

Польша начала получать норвежский газ через новый трубопровод Сегодня 11:32 — Энергетика

Польша начала получать норвежский газ через новый трубопровод

Польша 1 октября начала получать газ по новому трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море.

Об этом сообщил польский оператор газопровода Gaz-System, пишет Reuters

Отмечается, что новый трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от россии. Это направление Варшава выбрала за много лет до того, как февральское вторжение россии в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис в Европе.

По данным Gaz-System, поставки стартовали утром 1 октября, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу составили 62,4 млн кВтч.

Сам трубопровод имеет годовую пропускную способность в 10 млрд кубометров.

Напомним, проект Baltic Pipe — это стратегический инфраструктурный проект, направленный на создание нового коридора поставок газа на европейский рынок.

В мае 2020 года шведское правительство одобрило строительство газопровода Baltic Pipe. В Польше разрешение было выдано еще 22 апреля, а в Дании — 25 октября 2019 года. После одобрения Швеции проект «Балтийская труба» вступил в фазу реализации.

Польша завершила прокладку морского отрезка газопровода Baltic Pipe в ноябре 2021 года.

Его официально запустили через день после того, как была обнаружена утечка в подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих россию с Европой.

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