Страховщики подняли цены для судов, работающих в черноморских портах россии — Finance.ua

Страховщики подняли цены для судов, работающих в черноморских портах россии Сегодня 20:29 — Мир

Страховщики подняли цены для судов, работающих в черноморских портах россии

Страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в черноморских портах россии, об увеличении дополнительных платежей, известных как премии за риск работы в зоне военного конфликта.

Об этом сообщает Reuters

В прошлом году после начала вторжения россии в Украину к общей стоимости страхования танкеров была добавлена ​​надбавка в виде премии за риск работы в зоне военного конфликта.

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Военные действия в акватории российских и украинских черноморских портов возросли после расторжения россией соглашения по экспорту зерна из Украины в середине июля.

Недавно россия сообщила о нескольких атаках на свои черноморские порты. По словам трейдеров, сейчас атаки не повлияли на загрузку нефти из черноморских портов россии, но риски растут.

Отмечается, что премия за риск работы в зоне военного конфликта была увеличена с примерно 1% стоимости груза до примерно 1,20−1,25%. Такое повышение означает, что каждый рейс обойдется на 200 тыс. долл. за один танкер Suezmax (может перевозить 120−200 тыс. т) дороже, если российская нефть будет поставляться в Индию. Повышение премии означает, что ее общий размер составит около 1 млн долл.

Трейдеры добавили, что повышение касается в основном грузов, перевозящих российскую нефть и продукты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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