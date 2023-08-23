Страховщики подняли цены для судов, работающих в черноморских портах россии — Finance.ua

Страховщики подняли цены для судов, работающих в черноморских портах россии
Страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в черноморских портах россии, об увеличении дополнительных платежей, известных как премии за риск работы в зоне военного конфликта.
Об этом сообщает Reuters.
В прошлом году после начала вторжения россии в Украину к общей стоимости страхования танкеров была добавлена надбавка в виде премии за риск работы в зоне военного конфликта.
Военные действия в акватории российских и украинских черноморских портов возросли после расторжения россией соглашения по экспорту зерна из Украины в середине июля.
Недавно россия сообщила о нескольких атаках на свои черноморские порты. По словам трейдеров, сейчас атаки не повлияли на загрузку нефти из черноморских портов россии, но риски растут.
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Отмечается, что премия за риск работы в зоне военного конфликта была увеличена с примерно 1% стоимости груза до примерно 1,20−1,25%. Такое повышение означает, что каждый рейс обойдется на 200 тыс. долл. за один танкер Suezmax (может перевозить 120−200 тыс. т) дороже, если российская нефть будет поставляться в Индию. Повышение премии означает, что ее общий размер составит около 1 млн долл.
Трейдеры добавили, что повышение касается в основном грузов, перевозящих российскую нефть и продукты.
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