Украина объявила временные коридоры для судов, идущих в и из черноморских портов — Finance.ua

Украина объявила временные коридоры для судов, идущих в и из черноморских портов Сегодня 16:23 — Казна и Политика

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

«Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023, были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны российской федерации», — говорится в сообщении.

Ранее эти маршруты Украина предлагала в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.

Кроме этого, Международная морская организация призвала рф соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

«Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения россии 24.02.2022 г. », — добавили в ВМС.

К проходу будут допускаться суда, владельцы или капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Економічна Правда По материалам:

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