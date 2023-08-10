Украина объявила временные коридоры для судов, идущих в и из черноморских портов — Finance.ua

Украина объявила временные коридоры для судов, идущих в и из черноморских портов
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
«Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023, были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны российской федерации», — говорится в сообщении.
Ранее эти маршруты Украина предлагала в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.
Кроме этого, Международная морская организация призвала рф соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.
«Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения россии
24.02.2022 г.», — добавили в ВМС.
К проходу будут допускаться суда, владельцы или капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.
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