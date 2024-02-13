Столичного чиновника уличили в завышении цен при закупке автомобилей — Finance.ua

Столичного чиновника уличили в завышении цен при закупке автомобилей Сегодня 12:40 — Криминал

В Киеве директора коммунального предприятия Подольской райгосадминистрации уличили в растрате почти 400 тыс. грн на закупке легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

«Должностное лицо в 2021 году закупило пять легковых автомобилей по завышенной стоимости, нанеся бюджету государства почти 400 тысяч гривен убытков. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

По данным следствия, учреждение через систему публичных закупок объявило тендер на приобретение пяти легковых автомобилей марки «Ravon R4». После определения победителя директор коммунального предприятия и директор фирмы заключили договор и за приобретенные транспортные средства из бюджета было уплачено один миллион 750 тысяч гривен.

Однако, согласно результатам проведенных экспертиз, стоимость автомобилей, согласно соглашению, была завышена, в результате чего бюджету нанесен ущерб почти на 400 тысяч гривен.

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Следователи, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, сообщили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса — растрата чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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