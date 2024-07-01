Стоимость земли в Украине достигла 45 тыс. грн — исследование — Finance.ua
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Стоимость земли в Украине достигла 45 тыс. грн — исследование

Аграрный рынок
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Стоимость земли в Украине достигла 45 тыс. грн — исследование
Стоимость земли в Украине достигла 45 тыс. грн — исследование
Цены купли-продажи сельхозземель в мае 2024 года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами и сейчас самые высокие за все время существования рынка земель: средневзвешенная цена гектара в мае составила 45,0 тыс. грн, что на 8,2% выше, чем в апреле 2024 года и на 5,6%, чем в марте текущего года.
Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).
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Согласно данным аналитиков, цена земли с целевым назначением «для ведения товарного сельскохозяйственного производства» была еще выше и достигла 46,2 тыс. грн.
«Указанные цены базируются на официальных ценах, зарегистрированных в Реестре имущественных прав при совершении сделок купли-продажи. Рыночные цены на землю могут быть значительно выше, ведь большая часть всех сделок заключается по цене, не отличающейся от нормативно-денежной оценки (минимальной цены), установленной законом для бывших подмораторных земель), более чем на 2%», — уточнили в KSE.
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В то же время эксперты считают, что незначительное снижение цен в апреле 2024 года, рост стоимости сельхозземель в мае этого года вряд ли будет долгосрочным трендом.
С начала 2024 г. средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды. Следовательно, можно констатировать, что открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения условий на рынке, и, как следствие, привело к увеличению ценности сельхозземель, отмечается в исследовании KSE «Земля несокрушимости».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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