Цены на землю в Украине выросли с начала 2024 года — Finance.ua

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Цены на землю в Украине выросли с начала 2024 года

Аграрный рынок
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Цены на землю в Украине выросли с начала 2024 года
Цены на землю в Украине выросли с начала 2024 года
Как сообщил вице-президент Киевской школы экономики (KSE) по экономическому образованию, профессор Олег Нивьевский на семинаре «Рынок земель: новые игроки, новые вызовы, новые перспективы», капитализация рынка сельхозземель в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличилась на 202,5 миллиарда гривен.
Это произошло благодаря росту на 7% количества сделок купли-продажи земель сельхозназначения.
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По словам Нивьевского, в первом квартале этого года было заключено 25,7 тысяч сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения. Совокупный объем составил 58,8 тысяч гектаров.
Цены на землю в целом повысились на 11,2%.
Как выросла цена на гектар земли:
  • в четвертом квартале прошлого года она составляла 37,7 тысяч гривен;
  • в январе-марте 2024 года выросла до 42 тысяч гривен.

Развивается ли рынок земли в Украине

Несмотря на войну, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается, говорит Олег Нивьевский.
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Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка по увеличению коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 миллиардов долларов, что сравнимо с ежегодными финансовыми потребностями аграриев и землевладельцев, — говорит он.
Кроме того, рынок земли может стать дополнительным ресурсом для восстановления территорий. Но реализация должна еще нарабатываться как правительством, так и законодателями и громадами.

Изменения на рынке земли: почему это важно 🌿

По материалам:
borgexpert
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