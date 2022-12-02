Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк — Finance.ua

Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк
Ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.
Он добавил, что не заметил «усталости доноров» в международном сообществе, несмотря на огромную стоимость войны.
Также в международном сообществе существует «гигантское разочарование» россией из-за продолжения войны.
«Это жестокая война, которая вызывает большое разочарование», — сказал Малпасс и добавил, что российские официальные лица теперь изгои, когда приходят на международные встречи.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность использования активов Центрального банка россии на миллиарды евро, уже замороженных странами-членами, для помощи в восстановлении Украины.
Евросоюз каждый месяц будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в следующем году на ремонт объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате российских атак. Украинская сторона также будет получать от союзников необходимую технику и оборудование для проведения восстановительных работ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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