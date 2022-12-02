Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк

Казна и Политика
116
Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк
Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк
Ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.
Он добавил, что не заметил «усталости доноров» в международном сообществе, несмотря на огромную стоимость войны.
Также в международном сообществе существует «гигантское разочарование» россией из-за продолжения войны.
Читайте также
«Это жестокая война, которая вызывает большое разочарование», — сказал Малпасс и добавил, что российские официальные лица теперь изгои, когда приходят на международные встречи.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность использования активов Центрального банка россии на миллиарды евро, уже замороженных странами-членами, для помощи в восстановлении Украины.
Место для вашей рекламы
Евросоюз каждый месяц будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в следующем году на ремонт объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате российских атак. Украинская сторона также будет получать от союзников необходимую технику и оборудование для проведения восстановительных работ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.