Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк — Finance.ua

Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк Сегодня 17:41 — Казна и Политика

Стоимость восстановления Украины превысит $350 миллиардов - Всемирный банк

Ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters

Он добавил, что не заметил «усталости доноров» в международном сообществе, несмотря на огромную стоимость войны.

Также в международном сообществе существует «гигантское разочарование» россией из-за продолжения войны.

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«Это жестокая война, которая вызывает большое разочарование», — сказал Малпасс и добавил, что российские официальные лица теперь изгои, когда приходят на международные встречи.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность использования активов Центрального банка россии на миллиарды евро, уже замороженных странами-членами, для помощи в восстановлении Украины.

Евросоюз каждый месяц будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в следующем году на ремонт объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате российских атак. Украинская сторона также будет получать от союзников необходимую технику и оборудование для проведения восстановительных работ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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