США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы — Finance.ua

США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы
Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку в размере 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских ракетных ударов.
Как сообщает CNN, об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.
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«Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование», — отмечают в записке, отправленной редакциям.
Эти средства предоставляются дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.
Министр иностранных дел Украины ранее заявил, что для преодоления энергокризиса в результате российских ракетных ударов Украине нужны трансформаторы и системы ПВО.
Можно ли оставить без света Украину 💡
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