США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы — Finance.ua

США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы Вчера 11:14 — Казна и Политика

США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы

Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку в размере 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских ракетных ударов.

Как сообщает CNN , об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.

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«Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование», — отмечают в записке, отправленной редакциям.

Эти средства предоставляются дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.

Министр иностранных дел Украины ранее заявил, что для преодоления энергокризиса в результате российских ракетных ударов Украине нужны трансформаторы и системы ПВО.

Українська правда По материалам:

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