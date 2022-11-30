США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы — Finance.ua
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США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы

Казна и Политика
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США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы
США предоставит Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы
Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку в размере 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских ракетных ударов.
Как сообщает CNN, об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.
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«Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование», — отмечают в записке, отправленной редакциям.
Эти средства предоставляются дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.
Министр иностранных дел Украины ранее заявил, что для преодоления энергокризиса в результате российских ракетных ударов Украине нужны трансформаторы и системы ПВО.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Українська правда
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