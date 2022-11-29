Как уберечь систему отопления при чрезвычайной ситуации: в Киеве дали советы коммунальщикам — Finance.ua
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Как уберечь систему отопления при чрезвычайной ситуации: в Киеве дали советы коммунальщикам

Энергетика
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Как уберечь систему отопления при чрезвычайной ситуации: в Киеве дали советы коммунальщикам
Как уберечь систему отопления при чрезвычайной ситуации: в Киеве дали советы коммунальщикам
​В Киеве в случае существенного похолодания на случай возникновения чрезвычайной ситуации вследствие вражеских атак каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя в случае аварийного отключения отопления.
Об этом сообщает КГГА.
Как отмечается, если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах при условии, если температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию.

Персонал обслуживающих организаций должен:

Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.
Закрыть задвижки на узле подсоединения системы теплопотребления к тепловым сетям: сначала № 1 на подающем трубопроводе, затем на № 2 на обратном трубопроводе.
Открыть спускники на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.
Открыть краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.
После стекания воды из спускников закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.
Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.
В КГГА отметили, что эта информация как руководство к действию относится ко всем обслуживающим компаниям, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК.
В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией решение о сливе воды в доме будет принимать ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.
Инфографика: КГГА
Инфографика: КГГА

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По материалам:
УНІАН
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