Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest — Finance.ua
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Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest

Аграрный рынок
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Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest
Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest
В КSE оценивают, что в результате полномасштабного вторжения была уничтожена или похищена сельскохозяйственная продукция общей стоимостью в 1,87 млрд дол.
Об этом свидетельствуют данные КSE обзора убытков и потерь в АПК.
В обзоре ущерба от войны в сельском хозяйстве за 10 ноября в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или украдено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур, общей стоимостью в 1,87 млрд дол.
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В КSE добавляют, что из-за ограничений в оригинальном опроснике не могут разделить две причины потери производимой продукции.
Отмечается, что для оценки объема и стоимости похищенной и уничтоженной продукции для каждой из пострадавших областей использовали расчетный объем зерновых и масличных культур, находившихся на территории области на момент вторжения, а также долю сельскохозяйственных угодий в области, попавших во временную оккупацию.
Напомним, согласно исследованию NASA Harvest, россия украла украинского зерна по меньшей мере на 1 млрд долларов.
По материалам:
Економічна Правда
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