Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest — Finance.ua

Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest Сегодня 19:43 — Аграрный рынок

Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest

В КSE оценивают, что в результате полномасштабного вторжения была уничтожена или похищена сельскохозяйственная продукция общей стоимостью в 1,87 млрд дол.

Об этом свидетельствуют данные КSE обзора убытков и потерь в АПК.

В обзоре ущерба от войны в сельском хозяйстве за 10 ноября в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или украдено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур, общей стоимостью в 1,87 млрд дол.

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В КSE добавляют, что из-за ограничений в оригинальном опроснике не могут разделить две причины потери производимой продукции.

Отмечается, что для оценки объема и стоимости похищенной и уничтоженной продукции для каждой из пострадавших областей использовали расчетный объем зерновых и масличных культур, находившихся на территории области на момент вторжения, а также долю сельскохозяйственных угодий в области, попавших во временную оккупацию.

Напомним, согласно исследованию NASA Harvest, россия украла украинского зерна по меньшей мере на 1 млрд долларов.

Економічна Правда По материалам:

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