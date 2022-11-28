россияне продолжают воровать украинское зерно — Finance.ua

россияне продолжают воровать украинское зерно Сегодня 18:33 — Аграрный рынок

Враг продолжает грабить украинских фермеров на временно оккупированных территориях.

Враг разграбил ООО «Старобельский элеватор», откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника.

Все это оккупанты заметили как «бесхозное имущество» и передали в так называемый «аграрный фонд ЛНР». То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, так как те не сотрудничали с ними.

ЦНС отмечает, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам. Никто из совершивших преступление не избежит наказания предусмотренного УК Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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