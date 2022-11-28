россияне продолжают воровать украинское зерно — Finance.ua

россияне продолжают воровать украинское зерно
Враг продолжает грабить украинских фермеров на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил «Центр национального сопротивления»
Враг разграбил ООО «Старобельский элеватор», откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника.
Все это оккупанты заметили как «бесхозное имущество» и передали в так называемый «аграрный фонд ЛНР». То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, так как те не сотрудничали с ними.
ЦНС отмечает, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам. Никто из совершивших преступление не избежит наказания предусмотренного УК Украины.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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