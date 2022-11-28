россияне продолжают воровать украинское зерно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россияне продолжают воровать украинское зерно

Аграрный рынок
24
Враг продолжает грабить украинских фермеров на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил «Центр национального сопротивления»
Враг разграбил ООО «Старобельский элеватор», откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника.
Все это оккупанты заметили как «бесхозное имущество» и передали в так называемый «аграрный фонд ЛНР». То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, так как те не сотрудничали с ними.
ЦНС отмечает, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам. Никто из совершивших преступление не избежит наказания предусмотренного УК Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.