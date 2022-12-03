росія вкрала української пшениці на 1 млрд доларів - Bloomberg — Finance.ua

росія вкрала української пшениці на 1 млрд доларів - Bloomberg Сьогодні 17:44 — Аграрний ринок

росія вкрала української пшениці на 1 млрд доларів - Bloomberg

росіяни зібрали з непідконтрольних Україні територій майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях. Вартість вкраденого продовольства складає близько 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що росіяни не збирали урожай, що знаходиться вздовж лінії фронту.

За оцінками NASA Harvest, майже чверть української пшениці вирощується на окупованих територіях.

У дослідженні йдеться про те, що російські кораблі експортували зерно, ймовірно вивезене з окупованих територій, до країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

При цьому росія заперечує крадіжку зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення поставок зерна з окупованих портів.

Головний прокурор Швейцарії, провідного центру торгівлі сировиною, попередив, що комерціалізація награбованої сировини може становити військовий злочин.

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