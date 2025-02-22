Стоимость кофе вырастет или упадет: какие факторы будут влиять на цену — Finance.ua
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Стоимость кофе вырастет или упадет: какие факторы будут влиять на цену

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Стоимость кофе вырастет или упадет: какие факторы будут влиять на цену
Стоимость кофе вырастет или упадет: какие факторы будут влиять на цену
Ожидается, что фьючерсы на арабику упадут примерно на 30% к концу 2025 года, поскольку недавние рекордно высокие цены, как ожидается, будут сдерживать спрос, а первые признаки указывают на рекордный урожай в Бразилии в следующем году.
Об этом свидетельствует опрос Reuters.
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Согласно опросу, средний прогноз цен на арабику на конец 2025 года составил $2,95 за фунт, что на 30% ниже уровня закрытия торгов в среду, 12 февраля, и на 6% ниже, чем на конец 2024 года.
«Спрос будет стагнировать в ответ на очень высокие цены», — сказал один из участников этого опроса среди трейдеров и аналитиков.

Рекордный урожай в Бразилии и его влияние на цены

Рост цен был вызван перспективой уменьшения урожая арабики в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе, в будущем сезоне 2025/26.
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Так, средний прогноз урожая арабики в Бразилии в 2025/26 году составляет 40,55 млн мешков, что меньше, чем в предыдущем сезоне (43,4 млн мешков).
Однако некоторые участники указали на потенциал для большего урожая в сезоне 2026/27.
«Если мы сможем пройти через период морозов и дождей без повреждений, на горизонте должен появиться большой урожай Бразилии в 26/27 году», — сказал один из участников опроса.

Цены на робусту снижаются

В 2024 году цены на кофе сорта арабика были одними из наиболее динамичных на сырьевых рынках и выросли примерно на 70%. Они продолжили расти и в этом году, достигнув рекордного уровня в $4,2995 11 февраля.
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Общий урожай в Бразилии уменьшился до 64,6 млн мешков с 66,4 млн в 2024/25 году, при этом рост производства робусты частично компенсировал падение производства арабики.
«Цены на кофе сорта робуста до конца 2025 года составят $4200 за метрическую тонну, что на 28% ниже уровня закрытия среды, а годовое падение составит 14%», — говорится в публикации. — «Урожай робусты в Бразилии в 2025/26 году прогнозируется на уровне 24,5 млн мешков по сравнению с 21 млн мешков в предыдущем сезоне».
Также прогнозируется больший урожай во Вьетнаме, который является ведущим производителем робусты — 29 млн мешков по сравнению с 28 млн в 2024/2025 году.
По материалам:
НВ
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