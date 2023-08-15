Стоимость аренды в Киеве возрастет с началом осени — прогноз Сегодня 14:01 — Личные финансы

Стоимость аренды в Киеве возрастет с началом осени — прогноз

Начало осени — сезон активной аренды жилья, а это значит, что цены пойдут вверх. Все больше киевлян, уехавших из города с началом полномасштабного вторжения, возвращаются домой. В город приезжают студенты, поэтому спрос на жилье увеличивается. Чтобы сэкономить деньги, люди снимают квартиры за городом. На сколько же вырастут цены на аренду в столице?

Цены в начале осени возрастут, несмотря на то, что столицу до сих пор часто обстреливают, предупреждают риелторы.

«Это связано с тем, что приезжают в Киев учиться, и люди начинают решать свои жилищные вопросы на осень. Так психологически связано, что именно осень меняет требования к жилью — люди переезжают с одного объекта на другой. Плюс возвращаются переселенцы с запада Украины, из-за границы люди также возвращаются, следовательно, количество населения в Киеве увеличивается — в связи с этим аренда дорожает», — объяснил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

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Наибольший спрос на однокомнатные квартиры — цена на них по сравнению с июлем выросла на 10%. Такой же рост и на двухкомнатные. Трехкомнатные квартиры снимают реже, поэтому стоимость поднялась всего на 5%. Следовательно, цены на однокомнатную квартиру стартуют от 10 тысяч гривен. Двухкомнатные от 14 тысяч, трехкомнатное жилье от 15 тысяч гривен.

«Транспортная инфраструктура, наличие вблизи метро — это оказывает большое влияние на аренду и также инфраструктурных объектов: магазины, поликлиники торговые центры. То есть там, где ближе к метро, ​​цены будут выше, там, где дальше от метро, ​​так называемые спальные районы, цены будут меньше на 20%», — отметил Юрий Пита.

Самая дорогая аренда в Печерском районе и центре столицы. Дешевле всего — в Деснянском и Дарницком районах. Еще в прошлом году арендаторы выбирали квартиры на низших этажах из-за постоянных обстрелов и блэкаутов, тогда и цены были меньше. К примеру, снять однокомнатное жилье можно было и за семь тысяч гривен. Сейчас, говорят риелторы, украинцев уже не пугают ракетные атаки и отсутствие света.

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«Рынок недвижимости очень чувствителен к внешним событиям, которые у нас происходят в стране и в городе. Люди более адаптированы стали и быстрее привыкают к этим обстоятельствам. И уже не обращают внимания ни на обстрелы, ни на сирены. Нужно ему снимать квартиру — значит он снимает квартиру», — отметила риелтор.

Активный рост цен на аренду жилья продлится до середины октября. Затем цена стабилизируется. И будет зависеть от уровня безопасности столицы.

5 канал По материалам:

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