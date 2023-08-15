Стоимость аренды в Киеве возрастет с началом осени — прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость аренды в Киеве возрастет с началом осени — прогноз

Личные финансы
0
Стоимость аренды в Киеве возрастет с началом осени — прогноз
Стоимость аренды в Киеве возрастет с началом осени — прогноз
Начало осени — сезон активной аренды жилья, а это значит, что цены пойдут вверх. Все больше киевлян, уехавших из города с началом полномасштабного вторжения, возвращаются домой. В город приезжают студенты, поэтому спрос на жилье увеличивается. Чтобы сэкономить деньги, люди снимают квартиры за городом. На сколько же вырастут цены на аренду в столице?
Цены в начале осени возрастут, несмотря на то, что столицу до сих пор часто обстреливают, предупреждают риелторы.
«Это связано с тем, что приезжают в Киев учиться, и люди начинают решать свои жилищные вопросы на осень. Так психологически связано, что именно осень меняет требования к жилью — люди переезжают с одного объекта на другой. Плюс возвращаются переселенцы с запада Украины, из-за границы люди также возвращаются, следовательно, количество населения в Киеве увеличивается — в связи с этим аренда дорожает», — объяснил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.
Читайте также
Наибольший спрос на однокомнатные квартиры — цена на них по сравнению с июлем выросла на 10%. Такой же рост и на двухкомнатные. Трехкомнатные квартиры снимают реже, поэтому стоимость поднялась всего на 5%. Следовательно, цены на однокомнатную квартиру стартуют от 10 тысяч гривен. Двухкомнатные от 14 тысяч, трехкомнатное жилье от 15 тысяч гривен.
«Транспортная инфраструктура, наличие вблизи метро — это оказывает большое влияние на аренду и также инфраструктурных объектов: магазины, поликлиники торговые центры. То есть там, где ближе к метро, ​​цены будут выше, там, где дальше от метро, ​​так называемые спальные районы, цены будут меньше на 20%», — отметил Юрий Пита.
Самая дорогая аренда в Печерском районе и центре столицы. Дешевле всего — в Деснянском и Дарницком районах. Еще в прошлом году арендаторы выбирали квартиры на низших этажах из-за постоянных обстрелов и блэкаутов, тогда и цены были меньше. К примеру, снять однокомнатное жилье можно было и за семь тысяч гривен. Сейчас, говорят риелторы, украинцев уже не пугают ракетные атаки и отсутствие света.
Читайте также
«Рынок недвижимости очень чувствителен к внешним событиям, которые у нас происходят в стране и в городе. Люди более адаптированы стали и быстрее привыкают к этим обстоятельствам. И уже не обращают внимания ни на обстрелы, ни на сирены. Нужно ему снимать квартиру — значит он снимает квартиру», — отметила риелтор.
Активный рост цен на аренду жилья продлится до середины октября. Затем цена стабилизируется. И будет зависеть от уровня безопасности столицы.
По материалам:
5 канал
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.