Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами

Личные финансы
186
Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами
Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами
В Киеве значительно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц стоимость аренды квартиры увеличилась на 1 048 грн — со средних 12 452 грн до 13 500 грн. За полгода цены выросли чуть больше — на 1236 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
За год же, по данным статистики, аренда подорожала сразу на 2924 грн.
Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами

Где дороже всего

Самые высокие цены на аренду квартир в Шевченковском районе — в среднем 22 500 грн. А также в:
  • Печерском — 21 500 грн;
  • Голосеевском -18 000 грн;
  • Соломенском — 16 000 грн.

«Самые дешевые» районы

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы — 8 750 грн. А кроме того:
  • Днепровском, Оболонском — 11 000 грн;
  • Святошинском, Подольском — 12 500 грн;
  • Дарницком — 13 000 грн.

Сколько нужно заплатить за 1-комнатную квартиру

Снять 1-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн — 10,2% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:
  • 6 000 грн — 9%;
  • 12 000 грн — 6,6%.
Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами

Цена аренды 2-комнатного жилья

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн — 10,7% объявлений. Также часто встречаются цены:
  • 12 800 грн — 8,6%;
  • 8 800 грн — 8%.
Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 3-х комнатные квартиры в Киеве сдают по 11 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,6%. Также «популярные» цены:
  • 10 000 грн — 7,8%;
  • 20 000 грн — 7%.

Как не стать жертвой аферистов

Соглашаясь арендовать квартиру, следует помнить: в Украине распространено мошенничество с арендой жилья. А потому, чтобы не стать жертвой аферы, следует придерживаться ряда правил.
Читайте также
Так, внимательно нужно проверять квартиры и дома, которые сдаются по низкой цене. В первую очередь — документы о них. Самые частые «подводные камни»:
  • квартира (дом) сдается без согласия собственника;
  • жилье принадлежит другим лицам;
  • жилье находится в ипотеке;
  • квартира или дома находятся под арестом;
  • документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.
Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно. В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.
Кроме того, на заключении договора аренды следует настаивать в любом случае. «По ст. 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального заверения договора аренды жилья, оно может производиться по желанию сторон», — отмечают специалисты.
Также важно помнить, что если у квартиры несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них. А если жилье приобретено в браке — необходимо согласие обоих супругов на сдачу его в аренду.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать себе кредит 💸

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.