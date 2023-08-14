Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами — Finance.ua

Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами
В Киеве значительно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц стоимость аренды квартиры увеличилась на 1 048 грн — со средних 12 452 грн до 13 500 грн. За полгода цены выросли чуть больше — на 1236 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
За год же, по данным статистики, аренда подорожала сразу на 2924 грн.
Где дороже всего
Самые высокие цены на аренду квартир в Шевченковском районе — в среднем 22 500 грн. А также в:
- Печерском — 21 500 грн;
- Голосеевском -18 000 грн;
- Соломенском — 16 000 грн.
«Самые дешевые» районы
Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы — 8 750 грн. А кроме того:
- Днепровском, Оболонском — 11 000 грн;
- Святошинском, Подольском — 12 500 грн;
- Дарницком — 13 000 грн.
Сколько нужно заплатить за 1-комнатную квартиру
Снять 1-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн — 10,2% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:
- 6 000 грн — 9%;
- 12 000 грн — 6,6%.
Цена аренды 2-комнатного жилья
2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн — 10,7% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 12 800 грн — 8,6%;
- 8 800 грн — 8%.
Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру
По данным аналитиков, чаще всего 3-х комнатные квартиры в Киеве сдают по 11 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,6%. Также «популярные» цены:
- 10 000 грн — 7,8%;
- 20 000 грн — 7%.
Как не стать жертвой аферистов
Соглашаясь арендовать квартиру, следует помнить: в Украине распространено мошенничество с арендой жилья. А потому, чтобы не стать жертвой аферы, следует придерживаться ряда правил.
Так, внимательно нужно проверять квартиры и дома, которые сдаются по низкой цене. В первую очередь — документы о них. Самые частые «подводные камни»:
- квартира (дом) сдается без согласия собственника;
- жилье принадлежит другим лицам;
- жилье находится в ипотеке;
- квартира или дома находятся под арестом;
- документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.
Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно. В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.
Кроме того, на заключении договора аренды следует настаивать в любом случае. «По ст. 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального заверения договора аренды жилья, оно может производиться по желанию сторон», — отмечают специалисты.
Также важно помнить, что если у квартиры несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них. А если жилье приобретено в браке — необходимо согласие обоих супругов на сдачу его в аренду.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.
Выбрать себе кредит 💸
Поделиться новостью