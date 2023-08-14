Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами — Finance.ua

Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами Сегодня 14:02 — Личные финансы

Арендовать квартиру в Киеве стало дороже: что происходит с ценами

В Киеве значительно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц стоимость аренды квартиры увеличилась на 1 048 грн — со средних 12 452 грн до 13 500 грн. За полгода цены выросли чуть больше — на 1236 грн.

Об этом сообщает M2bomber

За год же, по данным статистики, аренда подорожала сразу на 2924 грн.

Где дороже всего

Самые высокие цены на аренду квартир в Шевченковском районе — в среднем 22 500 грн. А также в:

Печерском — 21 500 грн;

Голосеевском -18 000 грн;

Соломенском — 16 000 грн.

«Самые дешевые» районы

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы — 8 750 грн. А кроме того:

Днепровском, Оболонском — 11 000 грн;

Святошинском, Подольском — 12 500 грн;

Дарницком — 13 000 грн.

Сколько нужно заплатить за 1-комнатную квартиру

Снять 1-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн — 10,2% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

6 000 грн — 9%;

12 000 грн — 6,6%.

Цена аренды 2-комнатного жилья

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн — 10,7% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 800 грн — 8,6%;

8 800 грн — 8%.

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 3-х комнатные квартиры в Киеве сдают по 11 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,6%. Также «популярные» цены:

10 000 грн — 7,8%;

20 000 грн — 7%.

Как не стать жертвой аферистов

Соглашаясь арендовать квартиру, следует помнить: в Украине распространено мошенничество с арендой жилья. А потому, чтобы не стать жертвой аферы, следует придерживаться ряда правил.

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Так, внимательно нужно проверять квартиры и дома, которые сдаются по низкой цене. В первую очередь — документы о них. Самые частые «подводные камни»:

квартира (дом) сдается без согласия собственника;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дома находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно . В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.

Кроме того, на заключении договора аренды следует настаивать в любом случае. «По ст. 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального заверения договора аренды жилья, оно может производиться по желанию сторон», — отмечают специалисты.

Также важно помнить, что если у квартиры несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них. А если жилье приобретено в браке — необходимо согласие обоих супругов на сдачу его в аренду.

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Обозреватель По материалам:

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