Эксперт прогнозирует новый скачок цен на аренду жилья — Finance.ua

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Эксперт прогнозирует новый скачок цен на аренду жилья

Недвижимость
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Эксперт прогнозирует новый скачок цен на аренду жилья
Эксперт прогнозирует новый скачок цен на аренду жилья
Эксперты отчитываются о подорожании стоимости аренды жилья в Киеве за последний месяц. В то же время генеральный директор агентства недвижимости «Благовест» Ирина Луханина отмечает, что это не предел и совсем скоро цены на жилье могут вырасти еще больше.
Об этом она рассказала в комментарии УНИАН.
«Если мы осенью увидим тенденцию, что массированные ракетные обстрелы не возобновятся, если будет работать бизнес и не будет масштабной мобилизации, если возобновятся привычные процессы обучения, — это, конечно, может привести к сезонному росту цен на аренду жилья. Мы его обычно наблюдаем где-то с 10 августа. То есть мы уже на пороге этого», — отметила эксперт.
По ее словам, период роста цен на аренду обычно длится до 5−7 октября. Потом же цены на аренду прекращают свой рост, а возможно, даже проседают из-за элементарного отсутствия клиентов.
«Если ситуация на рынке, которая теперь зависит от многих факторов, сохранится такая, как сейчас, то можем ожидать рост цен на однушки от 10 до 15 процентов, двушки — на 8−10%, на трешки — 5−7 процентов», — отметила риэлтор.
Дешевле всего можно снять квартиру в столице в таких районах: на южной Борщаговке, Новой Дарнице, на краю Нивок, Виноградаре, Ветряных Горах. То есть это те части города, где нет метро и новых домов.
По подсчетам риэлтора, здесь можно снять однокомнатную квартиру от 6 тыс. грн в месяц, тогда как еще в апреле прошлого года такое жилье стоило всего 4 тыс. грн.
По словам Луханиной, спрос на жилье в Киеве остается «достаточно высоким и устойчивым» во всех сегментах, а арендаторы становятся более разборчивыми, чем в прошлом году.
«Изменился спрос на этажность. Если раньше любили высокие этажи из-за видов из окон, и потому что не так было слышен шум города, то теперь из-за ракетных и дроновых атак фаворитами являются квартиры до 7 этажа», — отметила эксперт по недвижимости.
Также она рассказала, что сейчас в приоритете у арендаторов новые дома, потому что в них обычно есть паркинги, которые в случае необходимости можно использовать в качестве укрытия.
«Такое жилье снять на массивах будет стоить от 14−15 тыс. грн, в центре — от 800 долларов. Это относительно однокомнатных квартир. Двухкомнатные — от 25 до 35 тыс. грн по массивам и в центре — 1,2−2 тыс. грн. долларов», — поделилась данными Луханина.
По подсчетам ЛУН, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве в августе (по сравнению с июлем) увеличилась на 10% - до 11 тыс. грн, двухкомнатной — на 7%, до 16 тыс. грн, и трехкомнатной — на 5%, до 27 500 грн.
По материалам:
УНІАН
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