Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове за последний месяц — аналитика — Finance.ua
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Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове за последний месяц — аналитика

Личные финансы
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Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове за последний месяц — аналитика
Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове за последний месяц — аналитика, Фото: freepik.com
В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10% за последний месяц, а во Львове осталась прежней.
Об этом свидетельствуют данные команды iOS-приложения для аренды квартир bird.

Киев

Медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в августе увеличилась на 10%, на 2-комнатную на 7% и на 3-комнатную на 5% по сравнению с июлем.
Рост цен связан в первую очередь с сезонностью. Август — традиционно высокий сезон. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства поближе к учебному заведению и т. п. — спрос растет, а вместе с ним и цена.
Уменьшение количества обстрелов столицы по сравнению, например с маем или прошлой осенью, также способствует восстановлению рынка.
Медиана цен на аренду в Киеве:
  • 1-комнатная — 11 000 грн;
  • 2-комнатная — 16 000 грн;
  • 3-комнатная — 27 500 грн.
Инфографика: bird
Инфографика: bird

Львов

Аренда во Львове не выросла за последний месяц и сезонность на нее пока не повлияла. Но цены все еще остаются выше чем в столице на однокомнатные квартиры, уже сравнявшиеся на 2-комнатные, и меньше на 3-комнатные чем в Киеве на 8500 грн в месяц.
Цены на аренду во Львове:
  • 1-комнатная — 15 000 грн;
  • 2-комнатная — 16 000 грн;
  • 3-комнатная — 19 000 грн
Инфографика: bird
Инфографика: bird

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%);
  • эксперты Юридического справочника ВПЛ рассказали, как безопасно арендовать жилье и избежать при этом материальных потерь и стрессов;
  • в Германии сейчас живет больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с другими государствами Европы. По последним данным сервиса Numbeo, средние цены за аренду квартиры в крупных городах Германии таковы: 854 евро за 1-комнатную квартиру в центре города; 627 евро за 1-комнатную квартиру за пределами центра; 450 евро за комнату в общей квартире.
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По материалам:
Finance.ua
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