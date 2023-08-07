Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове за последний месяц — аналитика Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове за последний месяц — аналитика, Фото: freepik.com

В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10% за последний месяц, а во Львове осталась прежней.

Об этом свидетельствуют данные команды iOS-приложения для аренды квартир bird

Киев

Медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в августе увеличилась на 10%, на 2-комнатную на 7% и на 3-комнатную на 5% по сравнению с июлем.

Рост цен связан в первую очередь с сезонностью. Август — традиционно высокий сезон. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства поближе к учебному заведению и т. п. — спрос растет, а вместе с ним и цена.

Уменьшение количества обстрелов столицы по сравнению, например с маем или прошлой осенью, также способствует восстановлению рынка.

Медиана цен на аренду в Киеве:

1-комнатная — 11 000 грн;

2-комнатная — 16 000 грн;

3-комнатная — 27 500 грн.

Инфографика: bird

Львов

Аренда во Львове не выросла за последний месяц и сезонность на нее пока не повлияла. Но цены все еще остаются выше чем в столице на однокомнатные квартиры, уже сравнявшиеся на 2-комнатные, и меньше на 3-комнатные чем в Киеве на 8500 грн в месяц.

Цены на аренду во Львове:

1-комнатная — 15 000 грн;

2-комнатная — 16 000 грн;

3-комнатная — 19 000 грн

Инфографика: bird

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%);

эксперты Юридического справочника ВПЛ рассказали, как безопасно арендовать жилье и избежать при этом материальных потерь и стрессов;

в Германии сейчас живет больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с другими государствами Европы. По последним данным сервиса Numbeo, средние цены за аренду квартиры в крупных городах Германии таковы: 854 евро за 1-комнатную квартиру в центре города; 627 евро за 1-комнатную квартиру за пределами центра; 450 евро за комнату в общей квартире.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.