Стейблкойн TerraUSD потерял привязку к доллару — на рынке криптовалют началась паника

Стейблкойн TerraUSD потерял привязку к доллару — на рынке криптовалют началась паника, coinlive.me

Алгоритмическая стабильная монета TerraUSD (UST) потеряла привязку к 1 доллару. Стоимость этого стейблкойна впервые опустилась ниже 70 центов вечером 9 мая. По данным Coinbase, токен сначала упал до 62 центов, прежде чем остановиться на уровне 90 центов 10 мая.

UST, созданный сингапурской компанией Terraform Labs в 2018 году, является частью блокчейн-проекта Terra и предназначен для отслеживания стоимости доллара, как и другие стейблкойны Tether и USDC. Однако, в отличие от этих криптовалют, Terra не имеет средств и других активов, хранящихся в резерве для поддержания токена. Для стабилизации цен используется сложное сочетание кода вместе с родственным токеном под названием LUNA.

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UST важен для тех, кто инвестирует в биткойны, поскольку Luna Foundation Guard, организация, поддерживающая проект Terra, сидит на миллиардах долларов в биткойнах (и они могут быть выброшены на рынок в любой момент).

Каждый профессиональный инвестор в криптовалюту сегодня следит за UST, наблюдая, сможет ли она сохранить свою привязку к доллару. На рынке очевидно существует значительный риск", — сказал CNBC Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management.

Создатель Terra Квон купил биткойнов на 3,5 миллиарда долларов, чтобы обеспечить поддержку UST во время кризиса. Теория заключалась в том, что UST можно будет в конце концов обменять на биткойны вместо LUNA, но это не проверено и пока не проверено на практике. Депозиты в Anchor, флагманский протокол кредитования Terra, снизились с 10,3 млрд токенов 6 мая до всего 6,4 млрд 10 мая, согласно данным аналитической блокчейн-платформы Nansen. Anchor предлагал пользователям почти 20% годовой доходности по UST.

В понедельник Luna Foundation Guard заявила , что предоставит торговым фирмам ссуду в биткойнах на сумму 750 миллионов долларов, чтобы «помочь защитить привязку UST», а еще 750 миллионов UST будут предоставлены для покупки большего количества биткойнов «по мере нормализации рыночных условий». Затем организация сообщила, что вывела 37 тысяч биткойнов — на сумму свыше 1 миллиарда долларов по текущим ценам — для предоставления кредитов. По словам Luna Foundation Guard, «в настоящее время они используются для покупки» UST.

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Несколько криптоинвесторов озабочены тем, что Luna Foundation Guard могла продать или продаст большую часть своих биткойнов, чтобы поддержать UST — аналитики указали, что биткойн-кошелек группы сейчас полностью пуст.

На фоне этой неопределенности падение UST вызвало панику на рынке криптовалют. Биткойн, крупнейшая в мире цифровая валюта, ненадолго упал ниже 30 тысяч долларов, достигнув самой низкой цены с июля 2021 года. В настоящее время криптовалюта упала в цене более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом ноября.

Стоимость Luna, аналога UST, за последние 24 часа упала примерно вдвое. В последний раз она торговалась по цене 32 доллара.

Кроме того, криптобиржа Binance временно приостановила вывод UST и Luna «из-за большого объема очередей транзакций по выводу средств». Но потом Binance разрешила снятие средств.

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