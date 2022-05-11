Стейблкойн TerraUSD потерял привязку к доллару — на рынке криптовалют началась паника, coinlive.me
Алгоритмическая стабильная монета TerraUSD (UST) потеряла привязку к 1 доллару. Стоимость этого стейблкойна впервые опустилась ниже 70 центов вечером 9 мая. По данным Coinbase, токен сначала упал до 62 центов, прежде чем остановиться на уровне 90 центов 10 мая.
UST, созданный сингапурской компанией Terraform Labs в 2018 году, является частью блокчейн-проекта Terra и предназначен для отслеживания стоимости доллара, как и другие стейблкойны Tether и USDC. Однако, в отличие от этих криптовалют, Terra не имеет средств и других активов, хранящихся в резерве для поддержания токена. Для стабилизации цен используется сложное сочетание кода вместе с родственным токеном под названием LUNA.
UST важен для тех, кто инвестирует в биткойны, поскольку Luna Foundation Guard, организация, поддерживающая проект Terra, сидит на миллиардах долларов в биткойнах (и они могут быть выброшены на рынок в любой момент).
Каждый профессиональный инвестор в криптовалюту сегодня следит за UST, наблюдая, сможет ли она сохранить свою привязку к доллару. На рынке очевидно существует значительный риск", — сказал CNBC Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management.
Создатель Terra Квон купил биткойнов на 3,5 миллиарда долларов, чтобы обеспечить поддержку UST во время кризиса. Теория заключалась в том, что UST можно будет в конце концов обменять на биткойны вместо LUNA, но это не проверено и пока не проверено на практике. Депозиты в Anchor, флагманский протокол кредитования Terra, снизились с 10,3 млрд токенов 6 мая до всего 6,4 млрд 10 мая, согласно данным аналитической блокчейн-платформы Nansen. Anchor предлагал пользователям почти 20% годовой доходности по UST.
В понедельник Luna Foundation Guard заявила, что предоставит торговым фирмам ссуду в биткойнах на сумму 750 миллионов долларов, чтобы «помочь защитить привязку UST», а еще 750 миллионов UST будут предоставлены для покупки большего количества биткойнов «по мере нормализации рыночных условий». Затем организация сообщила, что вывела 37 тысяч биткойнов — на сумму свыше 1 миллиарда долларов по текущим ценам — для предоставления кредитов. По словам Luna Foundation Guard, «в настоящее время они используются для покупки» UST.
Несколько криптоинвесторов озабочены тем, что Luna Foundation Guard могла продать или продаст большую часть своих биткойнов, чтобы поддержать UST — аналитики указали, что биткойн-кошелек группы сейчас полностью пуст.
На фоне этой неопределенности падение UST вызвало панику на рынке криптовалют. Биткойн, крупнейшая в мире цифровая валюта, ненадолго упал ниже 30 тысяч долларов, достигнув самой низкой цены с июля 2021 года. В настоящее время криптовалюта упала в цене более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом ноября.
Стоимость Luna, аналога UST, за последние 24 часа упала примерно вдвое. В последний раз она торговалась по цене 32 доллара.
Кроме того, криптобиржа Binance временно приостановила вывод UST и Luna «из-за большого объема очередей транзакций по выводу средств». Но потом Binance разрешила снятие средств.