Квартиру в Португалии продали за три Bitcoin — Finance.ua
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Квартиру в Португалии продали за три Bitcoin

11.05.2022, 02:23Технологии&Авто
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В прошлый четверг была зарегистрирована первая сделка в Португалии по продаже квартиры за Bitcoin без конвертации в фиатные деньги.
Сумма первой подобной сделки в стране составила 3 BTC (108 204 долл. США по состоянию на 7 мая).
Транзакция была проведена при участии компании по недвижимости Zome, юридической фирмы Antas da Cunha, председателя нотариального бюро Португалии и швейцарских криптопартнеров. Трехкомнатная квартира была куплена в городе Брага.
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«Эта сделка пpeдcтaвляeт coбoй иcтopичecкую вexу, пepeвoд цифpoвoгo aктивa в физичecкий aктив — дoм, бeз кaкoй-либo кoнвepтaции в eвpo. Mы вepим, чтo ceгoдня oткpывaeтcя нoвый миp бизнeca в cфepe нeдвижимocти!» — говорится в сообщении местного новостного издания Idealista.
В апреле собственникам и агентам по недвижимости разрешили совершать сделки с помощью цифровых активов. До этого покупатель должен был конвертировать их в фиат. Правда, такие сделки требуют дополнительных сведений: информацию о банковском счете плательщика, адрес криптокошелька, данные сторон сделки, а также подтверждение совершения криптотранзакции.
В феврале 2022 года вложившая все средства в биткойн семья из Нидерландов объяснила свой переезд в Португалию лояльным отношением властей к криптовалютам.
По материалам: iXBT.com
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