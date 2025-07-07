Apple остановила работу над одним из своих устройств — Finance.ua

Apple остановила работу над одним из своих устройств 07.07.2025, 00:28 — Технологии&Авто

Apple остановила работу над одним из своих устройств

Корпорация Apple отказалась от дальнейшей разработки складного iPad с большим экраном, переключив внимание на другой инновационный проект. Причинами стали сложности с производством и спрос на такие устройства.

Apple долгое время прорабатывала концепции различных складных устройств. Кроме смартфона, речь шла о гигантском iPad, который больше напоминал бы полноценный ноутбук с дисплеем на всю поверхность. Клавиатура при этом была бы исключительно на экране, появляясь при необходимости пользователя. Однако, как сообщает Digitimes, компания остановила работу этим проектом, чтобы сосредоточиться на запуске сложного iPhone, пишет MacRumors

Читайте также Apple готовит бюджетный MacBook на базе процессора iPhone

Источники объясняют, что решение отложить релиз связано с технологическими вызовами, повышенными затратами на производство экранов нового типа, а также относительно низким спросом на планшеты или ноутбуки с таким большим дисплеем. В Apple не исключают возвращения к идее в будущем, когда технологии станут доступнее, а производство усовершенствуется.

Предполагалось, что устройство будет иметь OLED-дисплей от 18,8 до 20,2 дюйма с минимальными следами изгиба. Утечки показывали, что одной из самых дорогих частей устройства (так же, как и складного iPhone) будет особенно прочный и долговечный шарнир. Для смартфона его цена составляет 110 долларов, а для iPad с его более широкими гранями, была бы еще больше. Поставщиком выступает компания Amphenol/Taiwan Shin Nihon.

Читайте также Apple обновляет «Фото» в iOS 26

Первоначальные прогнозы относительно даты выхода новинки варьировались с 2026 по 2028 год, однако теперь сроки могут существенно сместиться.

Сейчас главный фокус Apple — складной iPhone, который, вероятно, представят вместе с моделями iPhone 18 Pro в следующем году.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.