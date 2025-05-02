Стажировки мая: самые интересные вакансии для специалистов без опыта работы — Finance.ua

Стажировки мая: самые интересные вакансии для специалистов без опыта работы Сегодня 09:04 — Личные финансы

Стажировки мая: самые интересные вакансии для специалистов без опыта работы

Перед началом летнего сезона многие компании радостно приглашают студентов, выпускников и специалистов без опыта на стажировки, которые могут стать трамплином к успешной карьере.

Специалисты robota.ua подготовили подборку актуальных стажировок в разных сферах.

Junior S&CM specialist/Intern в «Beiersdorf Украина»

📍Киев

Международная косметическая компания ищет специалиста для выполнения следующих обязанностей: создание планограмм; анализ эффективности ключевых акций с разных точек зрения для выявления возможностей; управление ценообразованием; поддержка и развитие сайта Eucerin.ua (обновление страниц, разработка контента, разработка CRM, коммуникация с агентством); ведение и развитие локальных страниц в Instagram и Facebook: контент-план, KPI, коммуникация с агентством.

Стажер по охране труда в Lactalis Ukraine

📍Павлоград (Днепропетровская область)

На производственную практику или стажировку на один из заводов компании приглашаются студенты 2−6 курсов или выпускники ВУЗов по направлению «Охрана труда» и «Экология». Если хотите получить опыт работы в сфере производства молочной продукции и успешно стартовать в карьере, — откликайтесь. Анонсируется менторская поддержка.

Стажировка в Коммерческой дирекции в «Метинвесте»

📍Киев

Студенты 3−6 курсов или выпускники экономико-технических специальностей могут получить практический опыт в сфере маркетинга, закупок, аналитики и продаж. Стажеры будут работать с большими массивами данных, аналитическими отчетами и реальными бизнес-задачами, будут участвовать в продажах металлопроката. Анонсируется наставничество от топовых специалистов, корпоративное обучение и возможность применения аналитических и коммуникационных навыков на практике.

Дедлайн подачи заявок: 23 мая 2025 года.

Годовая стажировка по ветеринарному направлению/Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine

📍Львов

Компания приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников, обучавшихся по направлению ветеринарной медицины, для участия в годовой программе стажировки от Nestle PURINA®.

Стажеры могут рассчитывать на официальное и оплачиваемое трудоустройство; проектную работу в основных подразделениях бизнеса кормов для животных в течение 12 месяцев; медицинское страхование, страхование жизни и программу поддержки ментального здоровья; возможность дальнейшего трудоустройства

Trainee (White-Collar Crime practice) в Arzinger

📍Киев

Юридическая компания предлагает пройти стажировку студентам последнего курса или недавним выпускникам юридического факультета, которые свободно владеют английским языком и могут работать более 30 часов в неделю.

Среди задач: мониторинг и анализ законодательных новостей; помощь в подготовке презентаций и статей по правовым вопросам; анализ законодательства и судебной практики для применения на практике; помощь в подготовке юридических документов.

Копирайтер (стажировка) в 1+1 media

📍Киев

Будущие стажеры научатся вкладывать максимум содержания в короткую форму; будут создавать тексты и идеи для промороликов, отчетных кейсов или SMM-элементов; научатся разрабатывать промоконцепты в паре с режиссерами и PR-специалистами; будут писать скрипы для промороликов.

Обратите внимание, что обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Стажер отдела маркетинга (Marketing Intern) в LVMH Perfumes and Cosmetics Ukraine

📍Киев

Лидер на рынке элитной парфюмерии, средств по уходу за кожей и декоративной косметики в Украине приглашает на стажировку студентов 2−4 курсов, получающих образование по специальностям «Маркетинг», PR.

Среди обязанностей: анализ рынка и показателей продаж в сотрудничестве с маркетинговыми командами брендов Dior, Givenchy&Kenzo, Guerlain, ADP и Loewe; помощь в адаптации материалов и гайдлайнов от HQ; помощь PR-отделу в реализации маркетинговых и PR-стратегий брендов.

Продолжительность стажировки — 6 месяцев (возможно продление); занятость — частичная (4 часа/день), можно совмещать работу с учебой.

Стажер/-ка (телекоммуникации) в «Vodafone Украина»

📍Львов

Студенты 4−6 курсов или выпускники 2022−2024 гг. технических специальностей могут пройти 6-месячную оплачиваемую стажировку . Формат работы — гибридный. Работодатель отмечает, что важно наличие водительских прав категории «В».

Анонсируются: профессиональные кураторы и опытные выпускники программы прошлых лет; программы Mental Health & Wellbeing; активное волонтерство, благотворительные и социальные проекты; сообщества по интересам (спорт, экоактивность, интеллектуальные игры и т. п. ); корпоративная мобильная связь.

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Наладчик (стажер) в Arterium

📍Киев

Фармацевтическая компания ищет в команду студента или выпускника, который: учится на 4−5 курсе или завершил обучение по специальности «Электромеханика», «Механика», «Машиностроение», «Приборостроение», понимает принципы работы технического оборудования (пресс, упаковочные машины, гидро- и пневмооборудование).

Вакансии отмечают, что работодатель имеет собственный медицинский центр, предоставляющий бесплатные услуги для работников (стоматология, УЗИ-диагностика, консультации врачей). Также сотрудникам предлагается медицинское страхование и льготы на услуги медицинского центра для родственников.

Стажер департамента по экспорту в «Чумак»

📍Киев

Ищут стажера для выполнения следующих обязанностей: подготовка и доведение торговых предложений до потенциальных клиентов; обеспечение комплексной административной поддержки департамента по экспорту; помощь в оформлении различных материалов/документов, помощь в проектах; управление документооборотом; межфункциональное сотрудничество.

Гарантируется: постоянная работа после успешного прохождения стажировки; гибридный график работы; медицинское страхование.

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