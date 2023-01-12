Ставку НДС могут снизить до 10% для всех, — ОП — Finance.ua
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Ставку НДС могут снизить до 10% для всех, — ОП

Личные финансы
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Ставку НДС могут снизить до 10% для всех, — ОП
Ставку НДС могут снизить до 10% для всех, — ОП
У Украины есть два варианта действий относительно того, как обеспечить соответствие требованиям ЕС о минимальной ставке налога на добавленную стоимость в размере 15% даже при условии либерализации налоговой системы и снижения налогов до уровня 10%.
Об этом во время ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook заявил заместитель руководителя Офиса Президента по экономике и один из разработчиков проекта антикоррупционной налоговой реформы Ростислав Шурма.
«Первый путь таков: мы сообщили представителям ЕС о том, что хотели бы на переходный период попросить ставку НДС в размере 10%. НДС — это, по сути, налог на потребление, и у нас сейчас с этим сложности, поэтому нужен какой-то импульс. Но в то же время мы обязуемся убрать все льготы по НДС, которые действуют на сегодня, потому что отдельные позиции облагаются налогом по 7%, а некоторые вообще освобождены от уплаты НДС», — отметил чиновник.
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Как сообщил Шурма, предварительно украинская сторона получила от Еврокомиссии сигнал о готовности пойти на такое исключение. Но если этот вариант все же заблокируют, у Минэкономики останется еще один вариант, который является стандартной практикой среди стран-членов Европейского союза. Речь идет об установлении на необходимом (15-20%) уровне базовой ставки НДС и одновременном введении отдельной, более либеральной ставки на большинство товарных позиций.
«Мы не хотели бы так поступать, потому что один из главных принципов нашей налоговой реформы — это ее антикоррупционность. За 30 лет сформировалась большая инфраструктура оптимизации налогов. И если мы оставим качество лазейки в законодательстве, одна схема просто сменится на другую, и мы получим те же оптимизации в рамках разных ставок НДС. Нам нужно остановить спрос на эти услуги, убрать экономическую целесообразность оптимизации налогов», — подчеркнул чиновник.
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Кроме того, считает автор реформы, необходимо параллельно изменить архитектуру налогообложения и сбалансировать финансовую систему за счет отмены льгот по добыче полезных ископаемых и пересмотреть акцизы.
«Как мы видим, сейчас три базовых налога — на доходы физических лиц, на добавленную стоимость и на прибыль, то есть на инвестиции, — достаточно высоки даже по сравнению с Европейским союзом. Однако налоги по позициям „вредного потребления“, то есть алкоголь, табак, топливо, экологическое загрязнение, достаточно низки. Мы хотели бы видеть повышение этих налогов», — говорит Шурма.
Напомним, предложенная в ОП антикоррупционная налоговая реформа призвана либерализовать фискальную систему и снизить налоги на доходы физических лиц, прибыль и добавленную стоимость до 10%. В то же время предлагается отменить все налоговые льготы и усилить ответственность за нарушение налогового законодательства.
По материалам:
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