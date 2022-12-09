ЕС готовит масштабную реформу НДС, чтобы исключить мошенничество — Finance.ua
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ЕС готовит масштабную реформу НДС, чтобы исключить мошенничество

Мир
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ЕС готовит масштабную реформу НДС, чтобы исключить мошенничество
ЕС готовит масштабную реформу НДС, чтобы исключить мошенничество
ЕС обнародовал планы по сбору до €18 млрд в год в виде налога на добавленную стоимость. Это попытка устранить одну из самых серьезных схем уклонения от уплаты налогов в Европе.
Об этом пишет Financial Times.
Предложение содержит обязательную цифровую отчетность компаний, продающих товары через границы в пределах блока, в режиме реального времени, чтобы помочь властям ловить мошенников, зарабатывающих миллиарды. Они импортируют товары из стран ЕС без НДС и продают их с НДС в других частях блока, не передавая налоговых поступлений властям.
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Европейская комиссия заявила, что переход на цифровую отчетность и электронное выставление счетов поможет сократить мошенничество с НДС на сумму до €110 млрд в течение 10 лет и в то же время снизить административные расходы и расходы на соблюдение требований для трейдеров из ЕС более чем на €4 млрд в год.
Первоначальные затраты на модернизацию бухгалтерского учета и ІТ составляют €11 млрд.
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По оценкам ЕС, дефицит налога на добавленную стоимость — разница между положенным и собранным налогом — составил €93 млрд в 2020 году, к тому же по меньшей мере четверть связана с торговлей внутри блока.
На прошлой неделе европейские прокуроры раскрыли схему мошенничества с НДС на сумму €2,2 млрд, на разоблачение которой ушло 18 месяцев расследований в 14 странах-членах ЕС. Комиссия заявила, что было бы гораздо легче отследить, если бы информация в режиме реального времени была доступна государствам-членам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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