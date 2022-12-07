18 миллиардов евро помощи для Украины: Совет ЕС принял только один из трех документов — Finance.ua

18 миллиардов евро помощи для Украины: Совет ЕС принял только один из трех документов Сегодня 10:12 — Казна и Политика

18 миллиардов евро помощи для Украины: Совет ЕС принял только один из трех документов

Совет ЕС не смог принять полный пакет из трех документов, необходимых для предоставления Украине макрофинансовой помощи «+» от ЕС в объеме 18 миллиардов евро в 2023 году.

Такая информация обнародована на сайте Европейского совета по итогам состоявшегося в Брюсселе Совета министров ЕС по экономике и финансам.

«Совет ЕС обсудил правовой пакет для финансовой поддержки Украины на 18 миллионов евро. Он принял одну из трех частей законодательства, цель которой предоставить структурное решение для финансовой поддержки Украины в 2023 году», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, принятый документ — это приложение к финансовым регуляторным правилам, позволяющим финансирование макрофинансовой помощи в рамках так называемой диверсифицированной стратегии финансирования.

В то же время, не были приняты:

Приложение к многолетнему финансовому бюджету ЕС, позволяющий использовать резервные фонды для гарантирования заимствований для Украины в 2023 и 2024 годах;

Инструмент макрофинансовой помощи (МФП+), который создает рамочные условия для предоставления помощи Украине, включая определение сфер такой помощи и условий, при которых Украина может воспользоваться такой помощью.

«Украина нуждается в нашей помощи немедленно. Я доволен тем, что мы приняли по крайней мере одну из трех финансовых мер, принятие которых требует квалифицированного большинства. Еврокомиссия сможет сейчас начать процесс заимствования ресурсов, чтобы мы могли предоставить финансовую поддержку Украине уже в начале января. Я убежден, что мы не можем допускать дальнейших задержек», — подчеркнул министр финансов председательствующей в ЕС Чешской Республики Збинек Станюра.

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Он отметил, что, по его мнению, новую макрофинансовую помощь для Украины и бюджетный национальный План восстановления для Венгрии следует рассматривать как один пакет. Принятие этого пакета зависит от дальнейшего развития, в частности, в выполнении мер, которые Венгрия должна предпринять для того, чтобы защитить бюджет ЕС.

«Именно поэтому мы попросили Европейскую комиссию обновить свою оценку, включая достигнутый в Венгрии законотворческий прогресс. Я очень благодарен за дальнейшее сотрудничество в этом. Хочу подчеркнуть, что Чешское председательство полностью привержено поиску компромисса, и я уверен, что мы достигнем его через несколько дней. После этого принятие всего пакета будет уже техническим делом. Это может быть сделано на встрече Совета министров ЕС по вопросам экономики и финансов в конце этого года», — отметил чешский чиновник на пресс-конференции по итогам встречи европейских министров.

Напомним, Европейская комиссия 30 ноября, согласно так называемой директиве обусловленности бюджетной помощи, признала недостаточными усилия Венгрии по внедрению необходимых реформ в верховенстве права, в частности, в системе государственного управления и независимости судебных решений, и снова отложила выплату для Венгрии бюджетных средств в рамках национального плана восстановления и регионального развития на общую сумму 13,3 млрд евро.

Согласно существующим регуляторным правилам, это решение о приостановлении финансирования для Венгрии должно быть утверждено Советом ЕС по принципу квалифицированного большинства до 19 декабря. В процессе обсуждения такого решения правительство Венгрии заявляло о намерении заблокировать решение Совета ЕС о выделении Украине МФП+ в 2023 году, которое требует принятия решения по принципу консенсуса.

Накануне высокопоставленные представители Еврокомиссии выражали уверенность, что компромисс будет найден, поскольку политическое решение о предоставлении Украине МФП+ было принято на уровне Европейского совета с участием всех глав государств и правительств стран-членов ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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