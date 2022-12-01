ЕС готовит программу для финансирования потребностей критической инфраструктуры Украины — Finance.ua
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ЕС готовит программу для финансирования потребностей критической инфраструктуры Украины

Казна и Политика
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В Европейском Союзе готовится программа финансирования критической инфраструктуры Украины, в частности, энергетической.
Об этом рассказал руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине Фредерик Куне на форуме Центра экономической стратегии (ЦЭС) «Антихрупкость Украины: уроки 2022 года».
«Мы видим, что Министерство энергетики Украины очень хорошо работает в настоящее время. Поэтому хотим оказывать целевую поддержку конкретно этой сфере. Какого объема будет программа, еще неизвестно», — рассказал Куне.
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Напомним, что помимо целевых программ, ЕС планирует предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой поддержки в следующем году.
Украина рассчитывает получить 3 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро в начале следующего года, эти средства будут включены в пакет на 18 млрд евро на 2023 год.
По материалам:
Економічна Правда
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