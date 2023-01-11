После окончания войны в Украине придется менять «упрощенку» — Гетманцев Сегодня 13:08 — Казна и Политика

После окончания войны в Украине придется менять «упрощенку» — Гетманцев

После войны Украине придется менять упрощенную систему налогообложения ради борьбы с так называемыми «зарплатными ФЛП».

Об этом в интервью delo.ua рассказал Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Для чего это? По словам Гетманцева, проблема в том, что упрощенная система налогообложения используется для уклонения от уплаты зарплатных налогов. Эту практику нужно ликвидировать, чтобы Украина могла вступить в ЕС.

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«Украина не сможет обрести членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения. Поэтому рано или поздно нам придется заблокировать возможность использовать упрощенку для уклонения от налогообложения», — заявил чиновник.

Что предлагается

Гетманцев видит два варианта реализации изменений.

Первый — разработка критериев, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах. Например, если один и тот же бухгалтер обслуживает сразу несколько ФЛП с идентичной деятельностью по предоставлению услуг одному и тому же юрлицу, или когда предприниматель фактически хозяйственную деятельность не ведет, а его взаимоотношения с компанией очень напоминают трудовые.

Второй — запрет ФЛП 3 группы работать с юридическими лицами. Но этот вариант, по мнению чиновника, весьма радикален.

Вывод зарплат из тени, по мнению Гетманцева, возможен только при снижении зарплатных налогов. Гетманцев отметил, что необходимо параллельно провести слияние НДФЛ и ЕСВ и уменьшить эффективную ставку до 25% (на сегодняшний день составляет 42%).

Когда хотят приступить к реализации

До окончания войны менять налоговое законодательство в целях детенизации не планируют.

«Война — не лучшее время заниматься борьбой с „зарплатными ФЛП“. По моему мнению, что нам пока вообще не стоит трогать предпринимателей по любым вопросам, касающимся зарплат. Если платят — низкий поклон и слава Богу», — считает Гетманцев.

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