Минфин предлагает с 1 июля запретить находиться крупному бизнесу на упрощенной системе налогообложения — Finance.ua

Минфин предлагает с 1 июля запретить находиться крупному бизнесу на упрощенной системе налогообложения Сегодня 14:59 — Личные финансы

Минфин предлагает с 1 июля запретить находиться крупному бизнесу на упрощенной системе налогообложения

Министерство финансов разработало законопроект, предусматривающий отмену с 1 июля возможности нахождения на упрощенной системе для крупного бизнеса и возобновление документальных проверок бизнеса налоговой.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.

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Речь идет, в частности, о: возможности для физических лиц — предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода, то есть с 1 июля крупный бизнес, в случае принятия инициативы, прощается с упрощенной системой налогообложения; возможность для ФЛП 1-й и 2-й группы не платить единый налог, так что с 1 июля они будут обязаны снова его платить.

Кроме этого, предполагается возврат документальных проверок бизнеса налоговой, а также штрафов за нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.

Также законопроектом предусмотрено:

установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, возобновленных или начатых с 1 июля 2023 года и завершенных до дня прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такого налогового обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. В то же время сумма уплаченного налогового обязательства не подлежит обжалованию;

возобновление запрета на работу программных регистраторов расчетных операций в режиме офлайн без выданного диапазона фискальных номеров;



введение с 1 января 2024 обязательной проверки программных регистраторов расчетных операций на их соответствие фискальным требованиям.



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