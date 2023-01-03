Единый налог и соцвзнос в 2023 году: сколько будут платить ФЛП — Finance.ua

Единый налог и соцвзнос в 2023 году: сколько будут платить ФЛП Сегодня 08:23 — Казна и Политика

Госбюджет на 2023 год предусматривает фиксированную минимальную зарплату и прожиточный минимум. Именно по этим показателям рассчитываются лимиты годового дохода, ставки единого налога и единого социального взноса для ФЛП.

Сколько придется платить упрощенцам в 2023 году, в своем блоге рассказала Оксана Седляр, главный бухгалтер компании «Таксер».

Что нужно знать ФЛП на едином налоге:

Минимальная з/п на 01.01.23 будет составлять 6700 грн и не будет меняться в течение года. Прожиточный минимум на одного трудоспособного человека с 1 января составит 2684 грн. Ставки и размер единого налога: Первая группа — 268,4 грн (10% от прожиточного минимума). Вторая группа — 1340 грн (20% от минимальной з/п). Третья группа — 5%, 2% от дохода или 3% НДС.

Также следует помнить, что решением местных властей могут быть установлены меньшие ставки единого налога.

Лимиты доходов ФЛП на едином налоге на 2023 год:

Первая группа — 167 мин. з/п или 1 118 900 грн

Вторая группа — 834 мин. з/п или 5 587 800 грн

Третья группа — 1167 мин. з/п или 7 818 900 грн

ЕСВ в 2023 году составит 1474 грн (22% от мин. з/п) и в течение всего года не будет меняться.

Законодательные изменения в поддержку ФЛП

Малый и средний бизнес, как и крупный, не должен останавливаться, должен поддерживать на плаву экономику, а потому еще в начале введения военного положения Государством был введен ряд законов и норм в поддержку ФЛП:

С 01 апреля 2022 года и до момента отмены военного положения ФЛП на 3 группе единого налога вправе перейти на уплату налога по ставке 2%, для чего в налоговую подается соответствующее Заявление. С 01 апреля 2022 г. и до окончания военного положения ФЛП 1 и 2 групп имеют право добровольно уплачивать единый налог. С 1 марта 2022 года и 12 месяцев после окончания военного положения ФЛП добровольно платят ЕСВ. Здесь следует отметить, что за месяцы, когда уплата ЕСВ отсутствует, страховой стаж такому лицу не начисляется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.