Единый налог и соцвзнос в 2023 году: сколько будут платить ФЛП — Finance.ua

Единый налог и соцвзнос в 2023 году: сколько будут платить ФЛП
Госбюджет на 2023 год предусматривает фиксированную минимальную зарплату и прожиточный минимум. Именно по этим показателям рассчитываются лимиты годового дохода, ставки единого налога и единого социального взноса для ФЛП.
Сколько придется платить упрощенцам в 2023 году, в своем блоге рассказала Оксана Седляр, главный бухгалтер компании «Таксер».
Что нужно знать ФЛП на едином налоге:
- Минимальная з/п на 01.01.23 будет составлять 6700 грн и не будет меняться в течение года.
- Прожиточный минимум на одного трудоспособного человека с 1 января составит 2684 грн.
- Ставки и размер единого налога: Первая группа — 268,4 грн (10% от прожиточного минимума). Вторая группа — 1340 грн (20% от минимальной з/п). Третья группа — 5%, 2% от дохода или 3% НДС.
Также следует помнить, что решением местных властей могут быть установлены меньшие ставки единого налога.
Лимиты доходов ФЛП на едином налоге на 2023 год:
Первая группа — 167 мин. з/п или 1 118 900 грн
Вторая группа — 834 мин. з/п или 5 587 800 грн
Третья группа — 1167 мин. з/п или 7 818 900 грн
ЕСВ в 2023 году составит 1474 грн (22% от мин. з/п) и в течение всего года не будет меняться.
Законодательные изменения в поддержку ФЛП
Малый и средний бизнес, как и крупный, не должен останавливаться, должен поддерживать на плаву экономику, а потому еще в начале введения военного положения Государством был введен ряд законов и норм в поддержку ФЛП:
- С 01 апреля 2022 года и до момента отмены военного положения ФЛП на 3 группе единого налога вправе перейти на уплату налога по ставке 2%, для чего в налоговую подается соответствующее Заявление.
- С 01 апреля 2022 г. и до окончания военного положения ФЛП 1 и 2 групп имеют право добровольно уплачивать единый налог.
- С 1 марта 2022 года и 12 месяцев после окончания военного положения ФЛП добровольно платят ЕСВ. Здесь следует отметить, что за месяцы, когда уплата ЕСВ отсутствует, страховой стаж такому лицу не начисляется.
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