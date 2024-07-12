Ставки снизились: под какой процент можно взять кредит в банке — Finance.ua

Ставки снизились: под какой процент можно взять кредит в банке Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Ставки снизились: под какой процент можно взять кредит в банке

Банки Украины в июне 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,1% годовых. Ставки упали на 0,5 п.п.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,3% до 15,2% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 251 млрд гривен, для предприятий — на 1,6% до 791 млрд гривен.

Ставки банков по кредитам для населения традиционно остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

Напомним, НБУ в 2023 году приступил к циклу снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, в апреле — до 13,5%, в июне — до 13,0%. НБУ объявит очередное решение о ставке в конце месяца — 25 июля. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине и ставки по кредитам для населения и бизнеса.

Справка Finance.ua:

в Национальном банке видят устойчивый тренд по удешевлению кредитного ресурса;

Нацбанк ввел запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх;

после снижения учетной ставки до 13% и введения Нацбанком Стратегии кредитования банки смогут существенно снизить ставки по кредитам для предприятий наиболее стратегических отраслей экономики.



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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