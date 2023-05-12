Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Кредит&Депозит
18
Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке
Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке
В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем раньше.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 0,8%.
За апрель ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 13,4% до 13,3% годовых, валютным — выросли с 0,3% до 0,4% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Депозитный портфель банков за апрель вырос на 2,4% до 2024 млрд гривен, в т. ч. населения — вырос на 0,5% до 943 млрд гривен, предприятий — вырос на 4,3% до 1032 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • ставки по депозитам в банках могут сравняться с уровнем инфляции и даже превысить его;
  • по состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках — участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на сумму 415,0 гривен;
  • укрепление гривны к иностранным валютам в 2023 году (когда доллар за 3 месяца подешевел к гривне почти на 8%) пробудило у украинцев интерес к депозитам в национальной валюте. К тому же укрепление совпало с повышением ставок по гривневым депозитам.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.