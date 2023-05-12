Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем раньше.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 0,8%.

За апрель ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 13,4% до 13,3% годовых, валютным — выросли с 0,3% до 0,4% годовых.

Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков за апрель вырос на 2,4% до 2024 млрд гривен, в т. ч. населения — вырос на 0,5% до 943 млрд гривен, предприятий — вырос на 4,3% до 1032 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

ставки по депозитам в банках могут сравняться с уровнем инфляции и даже превысить его;

по состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках — участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на сумму 415,0 гривен;

укрепление гривны к иностранным валютам в 2023 году (когда доллар за 3 месяца подешевел к гривне почти на 8%) пробудило у украинцев интерес к депозитам в национальной валюте. К тому же укрепление совпало с повышением ставок по гривневым депозитам.

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