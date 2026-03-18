Статус UKR и карта CUKR: что учтут для резидентства ЕС
В Опольском воеводском управлении объяснили, когда пребывание украинцев в Польше учитывается для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.
Об этом пишет inpoland.
Что будет принято во внимание
Согласно с позицией Руководителя Управления по делам иностранцев, период пребывания граждан Украины на территории Республики Польша под временной защитой (период пребывания со статусом UKR) не учитывается до 5-летнего периода, указанного в статье 211 пункта 1 Закона об иностранцах.
В то же время пребывание на основании карты CUKR включается в этот 5-летний срок.
Как получить статус долгосрочного резидента ЕС
Чтобы получить статус долгосрочного резидента ЕС в Польше, необходимо:
- легально и непрерывно прожить в стране не менее 5 лет;
- иметь стабильный доход;
- иметь медицинское страхование;
- подтвердить знание польского языка.
Такое разрешение предоставляется на неопределенный срок по заявлению иностранца.
Ранее мы сообщали, что действие временной защиты для украинцев в Польше завершилось 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев статуса UKR будут постепенно приравнивать к общим требованиям, действующим для всех иностранцев в Польше. Один из наиболее надежных способов легализации — статус долгосрочного резидента ЕС.
Однако в зависимости от обстоятельств украинцы также могут оформлять легальный статус через:
- работу или бизнес;
- обучение в заведениях высшего образования;
- воссоединение семьи;
- гуманитарные основания.
