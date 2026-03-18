0 800 307 555
ру
Статус UKR и карта CUKR: что учтут для резидентства ЕС

Мир
36
В Польше объяснили, как считают стаж проживания для резидентства
В Опольском воеводском управлении объяснили, когда пребывание украинцев в Польше учитывается для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.
Об этом пишет inpoland.

Что будет принято во внимание

Согласно с позицией Руководителя Управления по делам иностранцев, период пребывания граждан Украины на территории Республики Польша под временной защитой (период пребывания со статусом UKR) не учитывается до 5-летнего периода, указанного в статье 211 пункта 1 Закона об иностранцах.
В то же время пребывание на основании карты CUKR включается в этот 5-летний срок.

Как получить статус долгосрочного резидента ЕС

Чтобы получить статус долгосрочного резидента ЕС в Польше, необходимо:
  • легально и непрерывно прожить в стране не менее 5 лет;
  • иметь стабильный доход;
  • иметь медицинское страхование;
  • подтвердить знание польского языка.
Такое разрешение предоставляется на неопределенный срок по заявлению иностранца.
Ранее мы сообщали, что действие временной защиты для украинцев в Польше завершилось 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев статуса UKR будут постепенно приравнивать к общим требованиям, действующим для всех иностранцев в Польше. Один из наиболее надежных способов легализации — статус долгосрочного резидента ЕС.
Однако в зависимости от обстоятельств украинцы также могут оформлять легальный статус через:
  • работу или бизнес;
  • обучение в заведениях высшего образования;
  • воссоединение семьи;
  • гуманитарные основания.
Также мы рассказывали об изменениях в порядке оформления карты побыта CUKR для украинцев в Польше.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в Польше
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems