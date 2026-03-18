Статус UKR и карта CUKR: что учтут для резидентства ЕС Сегодня 20:01 — Мир

В Польше объяснили, как считают стаж проживания для резидентства

В Опольском воеводском управлении объяснили, когда пребывание украинцев в Польше учитывается для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Об этом пишет inpoland.

Что будет принято во внимание

Согласно с позицией Руководителя Управления по делам иностранцев, период пребывания граждан Украины на территории Республики Польша под временной защитой (период пребывания со статусом UKR) не учитывается до 5-летнего периода, указанного в статье 211 пункта 1 Закона об иностранцах.

В то же время пребывание на основании карты CUKR включается в этот 5-летний срок.

Как получить статус долгосрочного резидента ЕС

Чтобы получить статус долгосрочного резидента ЕС в Польше, необходимо:

легально и непрерывно прожить в стране не менее 5 лет;

иметь стабильный доход;

иметь медицинское страхование;

подтвердить знание польского языка.

Такое разрешение предоставляется на неопределенный срок по заявлению иностранца.

Ранее мы сообщали , что действие временной защиты для украинцев в Польше завершилось 4 марта 2026 года. Это означает, что правила пребывания для владельцев статуса UKR будут постепенно приравнивать к общим требованиям, действующим для всех иностранцев в Польше. Один из наиболее надежных способов легализации — статус долгосрочного резидента ЕС.

Однако в зависимости от обстоятельств украинцы также могут оформлять легальный статус через:

работу или бизнес;

обучение в заведениях высшего образования;

воссоединение семьи;

гуманитарные основания.

