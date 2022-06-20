Статус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит Украина — Finance.ua
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Статус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит Украина

Сегодня 09:12Казна и Политика
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Статус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит УкраинаСтатус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит Украина
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые Украина получит после обретения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
«Во-первых, это юридическое закрепление европейского будущего Украины. Это значит, что Украина не просто потенциально когда-нибудь может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен, и она отвечает уже значительному количеству критериев, которые выдвигаются к кандидатам», — отметил премьер.
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Также подготовка к членству предполагает завершение всесторонней трансформации всех сфер.
«В этом Украину будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь», — написал Шмыгаль.
«Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых как для стран ЕС, так и стран со статусом кандидата на членство. Украина как страна-кандидат будет иметь более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политики ЕС», — подчеркнул глава правительства.
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По его убеждению, Украина станет более привлекательной для инвесторов после получения статуса кандидата и начала движения к членству.
«Бизнес-климат будет приближаться к условиям, как в странах ЕС — инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес будет защищенным. Привлекательность для инвесторов также потребует надежных гарантий безопасности после победы над россией», — заявил Шмыгаль.
Кроме того, он сообщил, что Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран (Инструмент предвступительной помощи). Он объяснил, что такая помощь может быть предоставлена через гранты, инвестиции или как техническая помощь.
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По его словам, «аккумулируя средства для восстановления Украины сегодня через специальный трастовый фонд солидарности, ЕС будет относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС».
Шмыгаль убежден, что движение в ЕС позволит модернизировать украинское государство.
«Мы заинтересованы сделать все изменения как можно быстрее. Украина — это Европа, и скоро Украина будет членом Европейского Союза», — подчеркнул Шмыгаль.

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По материалам: УНІАН
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