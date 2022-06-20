Статус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит Украина — Finance.ua

Статус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит Украина

Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Статус кандидата на вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые получит Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые Украина получит после обретения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook

«Во-первых, это юридическое закрепление европейского будущего Украины. Это значит, что Украина не просто потенциально когда-нибудь может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен, и она отвечает уже значительному количеству критериев, которые выдвигаются к кандидатам», — отметил премьер.

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Также подготовка к членству предполагает завершение всесторонней трансформации всех сфер.

«В этом Украину будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь», — написал Шмыгаль.

«Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС, открытых как для стран ЕС, так и стран со статусом кандидата на членство. Украина как страна-кандидат будет иметь более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политики ЕС», — подчеркнул глава правительства.

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По его убеждению, Украина станет более привлекательной для инвесторов после получения статуса кандидата и начала движения к членству.

«Бизнес-климат будет приближаться к условиям, как в странах ЕС — инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес будет защищенным. Привлекательность для инвесторов также потребует надежных гарантий безопасности после победы над россией», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран (Инструмент предвступительной помощи). Он объяснил, что такая помощь может быть предоставлена через гранты, инвестиции или как техническая помощь.

По его словам, «аккумулируя средства для восстановления Украины сегодня через специальный трастовый фонд солидарности, ЕС будет относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС».

Шмыгаль убежден, что движение в ЕС позволит модернизировать украинское государство.

«Мы заинтересованы сделать все изменения как можно быстрее. Украина — это Европа, и скоро Украина будет членом Европейского Союза», — подчеркнул Шмыгаль.

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