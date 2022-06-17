Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус Молдове.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В Украине — очень энергичное и активное гражданское общество — это хорошо. В Украине — избирательная система, которая доказала свою справедливость и свободу. В Украине — хорошо развитая система образования. Мы знаем и восхищаемся цифровыми навыками этой страны и цифровой инфраструктурой», — заявила она.

Глава ЕК заявила, что экономика Украины до войны показала здоровый уровень дефицита всего 2%, в то время как государственный долг ниже 50%.

«Это хорошо для того, чтобы стать полностью функционирующей рыночной экономикой, это важно, потому что, конечно, Украина должна быть способна интегрироваться в единый рынок ЕС», — добавила она.

Есть условия

После предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, страна должна провести ряд антикоррупционных реформ и изменений в судебной и правоохранительных системах, а также согласовать ряд законов с европейскими аналогами, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он перечислил условия, которые, согласно рекомендациям Еврокомиссии, нужно выполнить Украине после предоставления статуса кандидата в ЕС перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз:

принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их непогрешимости и профессиональных навыков в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки непогрешимости кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности, на высоком уровне. Завершение отбора и назначения нового директора НАБУ и руководителя САП;

обеспечение соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);

принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части безопасности среды Украины;

должен заработать «антиолигархический» закон;

необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

необходимо завершить реформу законодательной базы прав национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии, и разработать механизмы ее внедрения.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги на следующей неделе», — написал Зеленский в Twitter.

Благодарность выразил также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшую либерализацию торговли, сближение в таможенной и транспортной сферах. Как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совместимости", — написал он в Телеграм.

Также Шмыгаль добавил, что статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обретение Украиной статуса кандидата станет доказательством европейского лидерства и толчком для преобразований в самой Украине.

«Европейская история вершится. Мы приветствуем положительное заключение Европейской комиссии о том, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС на саммите ЕС на следующей неделе. Это станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины», — написал он в Twitter.

Что дальше

Эти рекомендации будут представлены лидерам Евросоюза для принятия политического решения. Их теперь должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который состоится 23-24 июня в Брюсселе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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