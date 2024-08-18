Стартап xAI Илона Маска представил новый чат-бот Grok-2 — Finance.ua

Стартап xAI Илона Маска представил новый чат-бот Grok-2 Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Стартап xAI Илона Маска представил новый чат-бот Grok-2, Фото: getty images

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI выпустил нового чат-бота Grok-2, который, по словам миллиардера, не уступает производительности конкурентам OpenAI, Google и Anthropic.

Об этом пишет Financial Times.

Миллиардер пытается догнать лидеров сферы искусственного интеллекта. В декабре прошлого года xAI запустила свой первый продукт — чат-бот Grok.

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В среду xAI представила предварительный просмотр модели, которая входит в пятерку лучших чат-ботов в мире, уступая место Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI, по версии независимых сайтов-бенчмарков.

Grok-2, последняя крупная языковая модель компании, будет доступна платным подписчикам платформы X. xAI также планирует выпустить модель для разработчиков в этом месяце, чтобы они могли создавать корпоративные программы.

xAI заявила, что Grok-2 стал «значительным шагом вперед» и «более интуитивным, управляемым и универсальным для широкого спектра задач, независимо от того, ищете ли вы ответы, участвуете в совместной работе над текстом или решаете задачи по кодированию».

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Производительность Grok-2 считается лучше, чем у моделей Meta и Anthropic, согласно рейтингу LMSYS, ведущего сайта для сравнения или бенчмаркинга возможностей моделей ИИ.

Компания заявила, что при внутренней оценке эффективности модели основное внимание уделялось обеспечению того, чтобы система следовала инструкциям и предоставляла «точную, фактическую информацию».

Предыдущая модель была подвергнута критике экспертами за «галюцинации», когда ИИ выдавал ложную информацию за факт.

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