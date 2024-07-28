Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд — Finance.ua
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Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд

Технологии&Авто
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Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд
Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд
Стартап в сфере кибербезопасности Wiz Inc. отклонил предложение владеющей Google Alphabet Inc. о поглощении на сумму до $23 млрд, придерживаясь плана первичного публичного размещения акций.
Об этом пишет Bloomberg.
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Отказ станет ударом для Alphabet, пытающейся догнать Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. на чрезвычайно конкурентном рынке облачных услуг.
Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт объявил об отклонении предложений по поглощению в служебной записке для сотрудников.
«Рыночная оценка, которую мы получили после этой новости, только подтверждает нашу цель — создать платформу, которая понравится как командам по безопасности, так и командам по разработке», — сказал Раппапорт в служебной записке.
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Также он объявил, что следующие планы компании — достижение $1 млрд ежегодного регулярного дохода и IPO.
Поглощение Wiz такой крупной технологической компанией, как Alphabet могло бы привлечь больше внимания со стороны антимонопольных регуляторов.
Google уже сталкивается с несколькими антимонопольными проблемами, включая иск Министерства юстиции США, который обвиняет его в злоупотреблении своим доминирующим положением в поиске, и еще один относительно инструментов цифровой рекламы.
По материалам:
Forbes.ua
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