Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд — Finance.ua

Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

Стартап Wiz отказался от сделки с Google на $23 млрд

Стартап в сфере кибербезопасности Wiz Inc. отклонил предложение владеющей Google Alphabet Inc. о поглощении на сумму до $23 млрд, придерживаясь плана первичного публичного размещения акций.

Об этом пишет Bloomberg.

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Отказ станет ударом для Alphabet, пытающейся догнать Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. на чрезвычайно конкурентном рынке облачных услуг.

Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт объявил об отклонении предложений по поглощению в служебной записке для сотрудников.

«Рыночная оценка, которую мы получили после этой новости, только подтверждает нашу цель — создать платформу, которая понравится как командам по безопасности, так и командам по разработке», — сказал Раппапорт в служебной записке.

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Также он объявил, что следующие планы компании — достижение $1 млрд ежегодного регулярного дохода и IPO.

Поглощение Wiz такой крупной технологической компанией, как Alphabet могло бы привлечь больше внимания со стороны антимонопольных регуляторов.

Google уже сталкивается с несколькими антимонопольными проблемами, включая иск Министерства юстиции США, который обвиняет его в злоупотреблении своим доминирующим положением в поиске, и еще один относительно инструментов цифровой рекламы.

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