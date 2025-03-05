Старт карьеры: 10 перспективных стажировок марта — Finance.ua

Старт карьеры: 10 перспективных стажировок марта Сегодня 09:19 — Личные финансы

Старт карьеры: 10 перспективных стажировок марта

Стажировка является важной частью развития карьеры, поскольку позволяет получить реальный опыт в выбранной сфере. Этот опыт неоценим в процессе поиска работы, ведь позволяет работодателям увидеть, что кандидаты обладают практическими навыками, необходимыми для выполнения работы, а кандидатам — узнать специфику профессии и получить представление о том, что нужно для достижения успеха.

Мартовская подборка стажировок от robota.ua познакомит вас с ведущими работодателями, которые предлагают студентам, кандидатам без опыта или с минимальным попробовать себя в профессии.

Джуниор специалист/специалистка по работе с бизнес-клиентами в ProCreditBank

📍Киев

Банк приглашает студентов 4 курса пройти оплачиваемую стажировку. Стажеры смогут: ознакомиться с разными форматами ведения бизнеса; прокачать свои soft и hard скилы; разобраться в финансовой отчетности компаний; увидеть, как проходят переговоры, и понять, что именно необходимо для их успешного проведения; устанавливать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения с бизнес-клиентами сегмента малого и среднего бизнеса.

Предусматривается медицинское страхование, корпоративное обучение в Украине и за рубежом (тренинги, вебинары, бизнес игры, курсы английского языка).

Стажер/ка (телекоммуникации) в «Vodafone Украина»

📍Одесса (гибридный формат работы)

Студентов 4−6 курсов или выпускников 2022—2024 гг. с развитыми аналитическими способностями приглашают на 6-месячную оплачиваемую стажировку. Программа развития талантов Vodafone Career Way — это возможность получить ценный опыт в сфере технологий.

Нужно производить монтаж оборудования, налаживать и вводить в эксплуатацию новое оборудование; контролировать состояние оборудования базовых и релейных станций; проводить планово-профилактические работы на оборудовании базовых и релейных станций; проводить плановые и внеплановые измерения и испытания.

Аналитик-консультант Microsoft Dynamics ERP (стажер) в Innoware

📍Удаленно

ІТ-консалтинговая компания предлагает пройти стажировку студентам старших курсов (4-й или магистратура) или специалистам, имеющим диплом о высшем образовании по экономическому или ІТ-направлению. Стажировка направлена ​​на изучение ERP-системы и погружение в будущую роль ERP-консультанта.

Продолжительность — 2 месяца (с 26.03.2025 по 30.05.2025 года). Формат — онлайн. Занятость — 20 часов в неделю. Данную стажировку невозможно совмещать с другой работой, в то же время можно совмещать с учебой.

Продакшн-менеджер (стажер) в 1+1 media

📍Киев

Работодатель в вакансии отмечает , что стажеры будут заниматься контролем спонсорской интеграции в проектах телеканалов; разработкой и созданием спонсорских презентаций; графической обработкой изображений; обработкой видео и наполнением видеоархива; работать с творческой группой на съемочной площадке во время съемок проектов с интеграцией спонсора; будут контролировать спонсорские проявления в проектах и ​​сотрудничать с режиссерами монтажа во время постпродакшена.

Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Инструктор в спортивно-развлекательный комплекс Leoland (работа для студентов)

📍Львов

Первый во Львове детский интерактивный город профессий приглашает на работу инструкторов. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы и студентов.

Занятость — частичная. График работы: с 14:30—21:00 .

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Младший инженер-сметчик (стажер) в Arterium

📍Киев

Фармацевтическая компания приглашает в команду специалиста, участвующего в разработке сметной документации. Рассматриваются кандидаты с высшим техническим образованием (строительное направление); выпускники 2023−2024 годов или студенты последних курсов, которые знают действующие нормативные акты, законы в области строительства, проектирования и ценообразования.

Ученик механика в «BAT Украина»

📍г. Прилуки, Черниговская область

Компания, которая является частью Группы ВАТ, производящей табачные продукты, объявляет об открытии вакансии . «Ученик механика» — это 4-месячная программа обучения, в течение которой можно ознакомиться со стандартами производства, технологиями и оборудованием на фабрике. После успешного обучения есть возможность стать квалифицированным специалистом в сфере производства и продолжить строить карьеру в компании.

Кандидатам из других городов Украины предлагается компенсация проживания.

Стажер отдела корпоративных финансов в L’oreal Ukraine

📍Удаленно или в офисе в Киеве

На стажировку приглашают выпускников (студентов последнего курса) в области бухгалтерского учета, финансов, бизнес-администрирования или смежных отраслях. В рамках программы стажировки можно стать частью команды HR, отвечающей за компенсации и льготы. Среди анонсированных задач: поддержка в организации онбординга и офбординга; помощь во внедрении системы управления персоналом; предоставление технической помощи в администрировании льгот; поддержка в ведении кадрового делопроизводства; подготовка документов; коммуникация с поставщиками и партнерами.

Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine

📍Днепр

Компания приглашает студентов и выпускников 4−6 курсов, обучающихся по направлению ветеринарной медицины, для участия в первой градуатской программе. Участников программы ждет проектная работа в основных подразделениях бизнеса кормов для животных в течение 12 месяцев; поддержка и обучение от наставника и руководителей; личностный рост и профессиональное развитие.

Продолжительность программы — 1 год. Трудоустройство — полный рабочий день.

Аудитор-интерн в «ПриватБанке»

📍Киев

Банк ищет специалиста , который будет участвовать в аудиторских проверках процессов банка, функционирующих как на уровне головного офиса банка, так и в региональных подразделениях.

Шанс пройти отбор есть у кандидатов с уровнем высшего образования бакалавр или студентов последнего курса в отраслях «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Экономика», «Компьютерные технологии», которые владеют английским языком на уровне Upper-Intermediate (будет преимуществом) и готовы к командировкам по Украине.

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