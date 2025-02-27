Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика) — Finance.ua
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Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика)

Личные финансы
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Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика)
Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика)
В Украине в настоящее время частичная занятость пользуется популярностью среди соискателей работы.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Наиболее высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в таких категориях как:
  • продажа недвижимости — 35 000 гривен,
  • строительство и облицовочные работы — 25 000 гривен,
  • агробизнес, сельское и лесное хозяйство — 25 000 гривен.
Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика)
Невысокий уровень зарплат в сфере клининга — 8 000 гривен и охраны и безопасности -10 000 гривен. Категория бухгалтерия также сюда попала — 12 000 гривен.
Самые низкие заработки при частичной занятости:
  • у сторожа — 5 375 гривен (66 предложений),
  • дворника — 6 750 гривен (63 предложения),
  • уборщицы — 7 000 гривен (793 предложения).
Больше всего предложений частичной занятости работодатели размещают в следующих категориях:
  • клининг/домашний персонал — 1 431 вакансия, медианная зарплата — 8 000 гривен;
  • розничная торговля/продажи/закупки — 1 429 вакансий, 15 500 гривен;
  • логистика/склад/доставка — 1 112 вакансий, 22 000 гривен;
  • производство/рабочие специальности — 954 вакансии, 15 500 гривен;
  • гостинично-ресторанный бизнес/туризм — 646 вакансий, 15 500 гривен.
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Напомним, вакансии с бронированием от мобилизации стали актуальны на рынке труда Украины во время полномасштабной войны.
Работу с возможностью отсрочки от призыва предлагают предприятия критической инфраструктуры и компании, важные для функционирования экономики страны в военное время.
Правительством утвержден соответствующий порядок, где прописано, какие специалисты и на каких условиях имеют право на отсрочку. Это госслужащие, работники предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры, спасатели ГСЧС, педагоги, медики.
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Ранее писали, что в настоящее время все больше молодых специалистов отказываются от традиционной карьерной лестницы, хотя профессиональный рост означал постепенный переход от выполнения задач к управлению командами. Как Work.ua, прогнозируется, что быстрее всего будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями, в том числе финтех-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов машинного обучения.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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