Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика) — Finance.ua

Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика) Сегодня 16:05 — Личные финансы

Частичная занятость: где и сколько платят (инфографика)

В Украине в настоящее время частичная занятость пользуется популярностью среди соискателей работы.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в таких категориях как:

продажа недвижимости — 35 000 гривен,

строительство и облицовочные работы — 25 000 гривен,

агробизнес, сельское и лесное хозяйство — 25 000 гривен.

Невысокий уровень зарплат в сфере клининга — 8 000 гривен и охраны и безопасности -10 000 гривен. Категория бухгалтерия также сюда попала — 12 000 гривен.

Самые низкие заработки при частичной занятости:

у сторожа — 5 375 гривен (66 предложений),

дворника — 6 750 гривен (63 предложения),

уборщицы — 7 000 гривен (793 предложения).

Больше всего предложений частичной занятости работодатели размещают в следующих категориях:

клининг/домашний персонал — 1 431 вакансия, медианная зарплата — 8 000 гривен;

розничная торговля/продажи/закупки — 1 429 вакансий, 15 500 гривен;

логистика/склад/доставка — 1 112 вакансий, 22 000 гривен;

производство/рабочие специальности — 954 вакансии, 15 500 гривен;

гостинично-ресторанный бизнес/туризм — 646 вакансий, 15 500 гривен.

Напомним, вакансии с бронированием от мобилизации стали актуальны на рынке труда Украины во время полномасштабной войны.

Работу с возможностью отсрочки от призыва предлагают предприятия критической инфраструктуры и компании, важные для функционирования экономики страны в военное время.

Правительством утвержден соответствующий порядок, где прописано, какие специалисты и на каких условиях имеют право на отсрочку. Это госслужащие, работники предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры, спасатели ГСЧС, педагоги, медики.

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Ранее писали, что в настоящее время все больше молодых специалистов отказываются от традиционной карьерной лестницы, хотя профессиональный рост означал постепенный переход от выполнения задач к управлению командами. Как Work.ua, прогнозируется, что быстрее всего будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями, в том числе финтех-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов машинного обучения.

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