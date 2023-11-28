Starlink вернется в Израиль и сектор Газа — Finance.ua

Starlink вернется в Израиль и сектор Газа Сегодня 02:40 — Фондовый рынок

Starlink вернется в Израиль и сектор Газа

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что удалось достичь договоренностей с американским бизнесменом Илоном Маском о работе Starlink в Израиле и секторе Газа.

Об этом сообщает Globes.co.il

«В результате этой важной договоренности спутниковые устройства Starlink могут эксплуатироваться в Израиле только с согласия Министерства связи Израиля, в том числе в секторе Газа», — сообщил Кархи.

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Вероятно, намекая на недавнее одобрение Маском антисемитского поста в его соцсети X, Кархи добавил, что поскольку Израиль борется против ХАМАС — ИГИЛ, «это понимание жизненно важно, как и для всех, кто желает лучшего мира, свободного от зла ​​и антисемитизма, ради наших детей».

Министр также выразил надежду, что во время пребывания в Израиле Илон Маск получит ценный опыт, который будет служить плацдармом для будущих начинаний, а также укрепит ваши отношения с еврейским народом и ценностями, которые мы разделяем со всем миром.

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С начала войны Израиль ведет переговоры со Starlink о подключении к сети населенных пунктов на линии фронта на севере и юге страны. Деятельность Starlink в Израиле должна была начаться вскоре после начала войны 7 октября, но после заявления Маска процесс был остановлен.

Как сообщал Укринформ, 28 октября Илон Маск объявил, что его спутниковая система связи Starlink будет «поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Газе».

В тот же день в правительстве Израиля заявили о прекращении сотрудничества с компанией SpaceX после того, как Илон Маск объявил, что спутниковая система Starlink будет обеспечивать связь в секторе Газа.

Укрінформ По материалам:

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