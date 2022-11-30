Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС — решение правительства Вчера 16:01 — Казна и Политика

Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС — решение правительства

Кабинет министров Украины утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Под налоговые льготы попали комплектующие для производства энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутниковой связи с сетью Интернет (Starlink).

«Мы утвердили необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций», — сказал Шмыгаль.

Он сообщил также, что правительство ведет переговоры о возможности приобретения новой крупной партии из тысяч систем Starlink для Украины.

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«Сначала правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно уволило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и продукция, производимая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле», — объяснил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Ранее правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС — речь идет об оборудовании, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис: генераторы, аккумуляторы и прочее.

Напомним, Starlink повысил цены для Украины. Ежемесячная оплата сервисов Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет применяться с 29 декабря. Кроме того, при заказе терминала Starlink с официального сайта в Украину придется заплатить $700 долларов и еще $50 за доставку. Раньше заказать терминал в Украине можно было за $385.

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