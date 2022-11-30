Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС — решение правительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС — решение правительства

Казна и Политика
379
Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС — решение правительства
Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС — решение правительства
Кабинет министров Украины утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Под налоговые льготы попали комплектующие для производства энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутниковой связи с сетью Интернет (Starlink).
«Мы утвердили необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций», — сказал Шмыгаль.
Он сообщил также, что правительство ведет переговоры о возможности приобретения новой крупной партии из тысяч систем Starlink для Украины.
Читайте также
«Сначала правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно уволило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и продукция, производимая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле», — объяснил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.
Место для вашей рекламы
Ранее правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС — речь идет об оборудовании, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис: генераторы, аккумуляторы и прочее.
Напомним, Starlink повысил цены для Украины. Ежемесячная оплата сервисов Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет применяться с 29 декабря. Кроме того, при заказе терминала Starlink с официального сайта в Украину придется заплатить $700 долларов и еще $50 за доставку. Раньше заказать терминал в Украине можно было за $385.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.