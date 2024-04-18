Стало известно, за какую валюту чаще всего покупают Bitcoin — Finance.ua

Стало известно, за какую валюту чаще всего покупают Bitcoin Сегодня 05:42 — Криптовалюта

Стало известно, за какую валюту чаще всего покупают Bitcoin

Совокупный объем биржевой BTC-торговли с использованием корейской воны в первом квартале этого года составил $456 млн, что больше торговли американскими долларами, которая составила $445 млн.

Об этом сообщает The Block.

Этот всплеск торговли биткоинами отражает активность рынка Южной Кореи, который на короткое время даже превзошел фондовый рынок страны во время мартовского бума цифровых активов.

Благодаря таким крупным биржам, как Upbit, Bithumb и таким новичкам в Корее, как Crypto.com и Binance, инфраструктура страны стремительно развивается. В настоящее время централизованные биржи удовлетворяют большую часть спроса местного населения на монеты.

По мере того как Южная Корея укрепляет свои позиции как центр торговли биткоинами, правительство активизирует усилия по регулированию сектора. Принятие закона о защите пользователей виртуальных активов в июле 2023 г. стало первым шагом страны на пути к регулированию биткоина, имплементация которого ожидается в июле этого года.

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Этот закон направлен на борьбу с незаконной деятельностью и предусматривает такие меры, как защита средств пользователей и участие в страховых программах по предупреждению нарушений безопасности. Кроме того, Южная Корея работает над дальнейшими регуляторными мерами, сосредотачиваясь на стандартизации выпуска цифровых активов и расширении раскрытия информации для инвесторов.

Одной из особенностей регулирования в Корее является тщательный мониторинг финансовой информации клиентов, особенно если они подозреваются в противоправной деятельности.

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