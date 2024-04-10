Большинство потребителей начали доверять криптовалютам — Deutsche Bank
Потребители финансовых услуг изменили свое скептическое отношение к криптовалютам на менее пристрастное.
Об этом сообщает Reuters.
52% респондентов оценивают криптовалюту Bitcoin как важный класс активов и способ платежных операций в ближайшем будущем, показывает опрос Deutsche Bank. В то же время почти треть опрошенных все еще ожидают, что его цена даже после рекордного роста сократится до конца 2024 года.
В сентябре 2023 года такую же оценку имело 40% опрошенных.
Как отмечает издание, инвестиции в цифровые криптовалюты измеряются миллиардами. В то же время ведущие финансовые регуляторы постоянно предупреждают, что криптовалюта не имеет внутренней ценности и является рискованным активом.
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Несмотря на такие заявления, только 1% опрошенных считают криптовалюту капризом или странным изобретением, которое со временем просто исчезнет.
Опрос опубликован на фоне получения Bitcoin рекордной стоимости. В марте эта криптовалюта стала стоить $73 803,25. Таким образом, Bitcoin вернулся к высоким показателям оценочной стоимости после стремительного падения в 2022 году.
Оживление интереса к криптовалюте по мнению аналитиков связано прежде всего ожиданием сокращения учетных ставок, что может спровоцировать инфляционный процесс, а также вероятностью роста спотовых Bitcoin-ETF активов.
Курс криптовалют к доллару 💸
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