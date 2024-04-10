Большинство потребителей начали доверять криптовалютам — Deutsche Bank Сегодня 03:20 — Криптовалюта

Большинство потребителей начали доверять криптовалютам — Deutsche Bank

Потребители финансовых услуг изменили свое скептическое отношение к криптовалютам на менее пристрастное.

Об этом сообщает Reuters.

52% респондентов оценивают криптовалюту Bitcoin как важный класс активов и способ платежных операций в ближайшем будущем, показывает опрос Deutsche Bank. В то же время почти треть опрошенных все еще ожидают, что его цена даже после рекордного роста сократится до конца 2024 года.

В сентябре 2023 года такую ​​же оценку имело 40% опрошенных.

Как отмечает издание, инвестиции в цифровые криптовалюты измеряются миллиардами. В то же время ведущие финансовые регуляторы постоянно предупреждают, что криптовалюта не имеет внутренней ценности и является рискованным активом.

Несмотря на такие заявления, только 1% опрошенных считают криптовалюту капризом или странным изобретением, которое со временем просто исчезнет.

Опрос опубликован на фоне получения Bitcoin рекордной стоимости. В марте эта криптовалюта стала стоить $73 803,25. Таким образом, Bitcoin вернулся к высоким показателям оценочной стоимости после стремительного падения в 2022 году.

Оживление интереса к криптовалюте по мнению аналитиков связано прежде всего ожиданием сокращения учетных ставок, что может спровоцировать инфляционный процесс, а также вероятностью роста спотовых Bitcoin-ETF активов.

Дзеркало Тижня По материалам:

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