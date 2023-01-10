Стало известно, в какой степени подорожал наличный доллар в 2022 году — Finance.ua

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Стало известно, в какой степени подорожал наличный доллар в 2022 году

Валюта
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Стало известно, в какой степени подорожал наличный доллар в 2022 году
Стало известно, в какой степени подорожал наличный доллар в 2022 году
Курс доллара по отношению к гривне на наличном валютном рынке Украины в 2022 году повысился на 47,7%. В то же время с октября по декабрь нацвалюта США снижалась в стоимости после непрерывного подорожания с начала войны.
Об этом сообщает UBN со ссылкой на данные Нацбанка.
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В прошлом месяце средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,4% до 40,19 грн.
По данным НБУ, всего за год банки и пункты обмена валют продали наличную валюту гражданам на $12,2 млрд. Показатель покупки превысил $11,2 млрд. Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению $8,59 млрд, а купили — более $8,63 млрд.
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Напомним, что на 2023 прогнозируется стабильность для гривны. Первые атаки на энергосистему в 2022 году посеяли панику среди людей и ослабили гривну, но со временем ситуация стабилизировалась, курс закрепился на отметке до 41 грн/$.

Справка Finance.ua:

  • Полномасштабная война в стране длится уже почти год. Несмотря на инфляцию и падение экономики, Украина смогла предотвратить катастрофический экономический удар. Как рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, 2022 год гривна прошла очень успешно. Это стало возможным благодаря международной поддержке;
  • доллар и евро имеют достаточно нестабильный курс из-за событий в мире. Поэтому пока они рискованный вариант для вложений. Именно поэтому большинство украинцев выбирают максимально надежные валюты.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
УБР
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