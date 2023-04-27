Стало известно, в каких странах ЕС больше всего выросли цены на газ — Finance.ua

Стало известно, в каких странах ЕС больше всего выросли цены на газ Сегодня 10:31 — Энергетика

Стало известно, в каких странах ЕС больше всего выросли цены на газ

Во второй половине 2022 года цены на газ для домашних хозяйств в Чехии выросли больше всего в годовом исчислении среди всех стран Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС, но больше всего в Чехии — на 231% (в национальной валюте). Далее самый большой рост был в Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%).

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Только в двух случаях рост составил менее 20%: Хорватия (+14%) и Словакия (18%). Весь рост цен приходится на компонент энергоснабжения и поставок, что в основном обусловлено недавним энергетическим кризисом.

Выраженные в евро, средние цены на газ для домашних хозяйств во второй половине 2022 года были самыми низкими в Венгрии (3,5 евро за 100 кВт/ч), Хорватии (4,5 евро) и Словакии (4,9 евро) и самыми высокими Швеции (27,5 евро), Дании (20,8 евро) и Нидерландах (19,3 евро).

Цена природного газа для домашних хозяйств в Швеции была на 157% выше, чем в среднем по ЕС. Однако использование природного газа в Швеции очень ограничено.

Кипр, Мальта и Финляндия не сообщают о ценах на газ в бытовом секторе.

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В Евростате отмечают, что после значительного роста цен, который начался еще до российского вторжения в Украину и стремительно увеличивался до второго полугодия 2022 года, цены на электроэнергию и газ в последнее время демонстрируют признаки стабилизации, частично благодаря политике и вмешательствам правительств стран ЕС.

Страны ЕС избрали разные меры, такие как снижение налогов и сборов, временное освобождение потребителей от уплаты налогов, установление предельных цен, предоставление единовременной поддержки или выделение ваучеров конечным потребителям, а некоторые страны применили регулируемые цены.

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Європейська правда По материалам:

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