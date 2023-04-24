Чехия прошла первый квартал без российского газа — Finance.ua
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Чехия прошла первый квартал без российского газа

Энергетика
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В первом квартале 2023 года Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из россии.
Об этом сообщает на своем сайте Министерство промышленности и торговли Чешской Республики.
Из общего объема 1,71 млрд кубометров импортируемого газа 100% было получено через Германию. В течение января-марта газ не поступал через Словакию, которая является единственным местом, откуда трубопроводные поставки россии могут заходить на чешскую территорию, отмечается в сообщении.
Поставки через Германию включают в себя сжиженный газ из Бельгии и Нидерландов, а также газ из Норвегии.
«Впервые в современной истории Чехии мы полностью обошлись без поставок газа из россии в течение первого квартала года. Это большой успех <...> Мы все способствовали этому, ведь сокращение потребления сыграло решающую роль», — прокомментировал ситуацию министр Йозеф Сикела.
В то же время он напомнил, что без российских поставок Европа к следующей зиме будет иметь меньше газа, поэтому призвал продолжать экономить.
По предварительным расчетам, потребление газа в Чехии за период с 1 января по 16 апреля достигло 2,895 млрд кубометров. Это на 13,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 19,7% — по сравнению со средним потреблением за последние три года. При этом среднесуточная температура была лишь на 0,2 градуса ниже, чем в 2022 году, и на 0,7 градуса ниже среднего показателя за последние три года.
«По мере того как становится более вероятным, что Европа сможет подготовиться к зиме и обойтись без поставок газа из россии, его цена также стабилизируется», — прогнозирует министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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