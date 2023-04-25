ЕС запускает платформу совместных закупок газа — Finance.ua

ЕС запускает платформу совместных закупок газа Сегодня 10:46 — Энергетика

ЕС запускает платформу совместных закупок газа

Во вторник Евросоюз запускает новый инструмент для совместных закупок газа, известный как AggregateEU.

Об этом сообщает Bloomberg

Цель AggregateEU — создать пул покупателей природного газа и объединить их с продавцами, чтобы избежать ценовых скачков, всколыхнувших энергетические рынки в прошлом году.

Во вторник компании могут начать подавать свои прогнозы спроса на газ на 12 месяцев, начиная с июня. После того, как данные будут собраны и проанализированы, а потенциальные продавцы представят свои предложения, обе стороны смогут увидеть лучшие предложения и заключить сделки самостоятельно или через специальных агентов. Ожидается, что это произойдет после 17 мая.

ЕС пытается снизить конкуренцию среди покупателей газа после того, как российский шантаж и сокращение поставок привели к чрезвычайной нестабильности цен, что заставило некоторые компании обратиться за государственной помощью. Хотя энергетический кризис значительно ослаб после того, как газовые фьючерсы достигли пика в августе, риски для поставок остаются из-за полномасштабной войны россии против Украины.

На данный момент не известно, воспользуются ли ключевые покупатели, например — немецкая Uniper SE и французская Engie SA, этим инструментом, и насколько велики могут быть такие закупки.

После первого тендера ЕС планирует организовать больше совместных закупок, обязав правительства объединить спрос на 15% своих хранящихся на зиму запасов газа. В этом году это около 13 млрд кубометров, или около 3% от общего спроса на газ в ЕС.

После завершения тендера ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки будут подписаны примерно в июне. Украина также участвует в закупках AggregateEU.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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