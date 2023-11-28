Стало известно, сколько пассажирских самолетов потеряла россия из-за санкций — Finance.ua

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Стало известно, сколько пассажирских самолетов потеряла россия из-за санкций

Мир
16
Стало известно, сколько пассажирских самолетов потеряла россия из-за санкций
Стало известно, сколько пассажирских самолетов потеряла россия из-за санкций
Из-за введенных санкций российская федерация потеряла 76 пассажирских самолетов.
Об этом пишет КоммерсантЪ.
«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В общей сложности мы потеряли 76 пассажирских судов», — заявил министр транспорта рф Виталий Савельев.
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Известно, что санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала российского вторжения в Украину. В частности, США и ЕС запретили поставки в рф самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть самолеты, уже сданные в лизинг. В СМИ писали, что их количество составляло до 40% российского флота).
Кроме того, иностранные суда российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
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Как стало известно 16 ноября, в ГТЛК отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют «Аэрофлот» и «Россия», а также S7, «Аврора» и «Ямал», — добавляют в сообщении.
По данным издания, компромисс удалось достичь благодаря вмешательству Минтранса.
Напомним, что Европейская комиссия предлагает запретить продажу танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в рф, чтобы предотвратить обход западных санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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