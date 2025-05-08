Трамп анонсировал первое торговое соглашение после введения пошлин — Finance.ua
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Трамп анонсировал первое торговое соглашение после введения пошлин

Мир
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Трамп анонсировал первое торговое соглашение после введения пошлин
Трамп анонсировал первое торговое соглашение после введения пошлин
Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию по первому заключенному соглашению после введения торговых пошлин.
По данным The New York Times, Трамп планирует объявить о соглашении с Великобританией. Договоренность стала бы положительным знаком для обоих правительств, стремившихся к соглашению еще с первого срока президента Трампа.
Ожидается, что президент Трамп объявит о том, что США заключат торговое соглашение с Великобританией, сообщают три осведомленных источника.
В среду вечером Трамп намекнул на новое торговое соглашение в сообщении в социальных сетях, хотя и не уточнил, какая страна участвует в соглашении.
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«В Овальном кабинете состоится важная пресс-конференция по поводу крупного торгового соглашения с представителями большой и очень уважаемой страны! Первая из многих!» — написал он.
Подробности соглашения пока не ясны. Обе страны обсудили снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также отмену британских налогов на американские технологические компании. Также непонятно, было ли соглашение фактически завершено.
Интерес Трампа к заключению торгового соглашения был во время его первого срока, когда его советники вели переговоры со страной, но не пришли к окончательному соглашению. Британские чиновники рассматривали также торговое соглашение с США после Brexit как способ компенсировать ослабление отношений с Европой. В администрации Байдена британские чиновники продолжали настаивать на соглашении, но не добились большого прогресса.
Для премьер-министра Великобритании Кира Стармера торговое соглашение стало бы оправданием его стараний по сближению с Трампом.
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В настоящее время администрация Трампа, вероятно, близка к соглашениям с Индией и Израилем и продолжает переговоры с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом и другими странами.
Эксперты по торговле заявили, что Трамп, возможно, намерен объявить о гораздо более ограниченных соглашениях, чем традиционные торговые соглашения, охватывающие большую часть торговли между странами и требующие одобрения Конгресса. Исторически соглашения о свободной торговле потребовали от США более года для переговоров.
Соглашение станет первым, о котором было объявлено после того, как Трамп ввел жесткие пошлины на десятки торговых партнеров США. Позже он временно приостановил их, чтобы разрешить другим странам достичь соглашений с Соединенными Штатами.
Соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией может стать значительной победой для обеих стран, давно стремящихся к более тесному экономическому сотрудничеству.
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Администрация Трампа пыталась уговорить другие страны быстро заключить торговые соглашения с Соединенными Штатами. Президент ввел уголовную пошлину для десятков своих торговых партнеров 2 апреля, но быстро отступил после того, как на рынке облигаций началась паника.
Но он оставил 10-процентную глобальную пошлину, включая пошлину для Великобритании. В отличие от других стран, для Великобритании не было повышения «взаимных» пошлин, поскольку она покупает у США больше, чем продает им.
На Великобританию также распространяется 25-процентная пошлина, которую Трамп ввел на иностранную сталь, алюминий и автомобили. Британские чиновники призывают американских коллег отменить их.
По материалам:
Forbes.ua
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