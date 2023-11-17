СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха на сделках в 43 миллиона — Finance.ua

СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха на сделках в 43 миллиона Сегодня 11:14 — Криминал

СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха на сделках в 43 миллиона, ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования, которым до ноября 2022 года владел олигарх из россии Константин Григоришин, на масштабных убытках бюджета Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Следствие установило, что в течение 2018−2021 годов топ-менеджмент завода организовал схему вывода «в тень» бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога.

Читайте также В Киеве разоблачили фиктивные пункты обмена валют, в которых продавали фальшивые доллары

Сделка нанесла государству ущерб более чем на 43 млн грн. Впоследствии организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории рф.

Для маскировки незаконных транзакций фигуранты оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.

Чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога. Для этого фигуранты вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Читайте также БЭБ разоблачило схему растраты 13,5 млн на ремонте здания для ВПЛ в Черновицкой области

После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения россии Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз. Соответствующие выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности фигурантов.

На основании собранных доказательств финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

С 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.