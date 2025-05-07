Тернопольчанин обманул инвесторов из США, присвоив деньги из прибыли предприятия — прокуратура Сегодня 19:17 — Криминал

Тернопольчанин, создавший предприятие совместно с иностранцами из США, незаконно присваивал деньги из прибыли предприятия.

Об этом в Фейсбуке сообщает Тернопольская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Тернополя в 2020 году создал общество с ограниченной ответственностью совместно с иностранцами из США и назначил себя директором. Построив жилой дом в с. Большая Березовица вблизи Тернополя, директор ООО присвоил 754 600 грн, полученных от продажи принадлежащих обществу квартир. Инвесторы же не получили никаких средств.

В дальнейшем житель Тернополя решил «заняться» производством туалетной бумаги, купив для этого за средства общества нежилые помещения площадью 1324,9 кв м и земельный участок 0,4280 га в Тернопольском районе. Его истинными намерениями было завладение этим имуществом. Для этого он вместе с женой незаконно перерегистрировал землю и здания на вновь созданное юридическое лицо, продал их и завладел 2 291 975 грн.

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Постановлениями следственных судей наложен арест на имущество стоимостью свыше 1 млн 700 тыс. грн, и арестованное имущество передано в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с целью обеспечения сохранности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в г. Львов.

Укрінформ По материалам:

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